Red Bull cierra puertas: Vettel 'improbable' y Alonso 'imposible'

Vettel vivió su mejor etapa en Fórmula 1 en el equipo austriaco. El de Heppenheim logró cuatro mundiales y tuvo una muy buena relación con el asesor Helmut Marko. Acaba contrato este año con Ferrari y se encuentra en una posición bastante difícil, por lo que no es sorprendente que se mencione a Red Bull como una posible salida. Los rumores son persistentes, pero según Marko no son reales.

En otras palabras, Vettel no está en la agenda de Red Bull para volver en 2021. "Dada la renovación de Max, no me imagino a dos líderes con nosotros, no veo a las dos 'V' juntas. Simplemente por dinero, eso es improbable, sería muy díficil", declaró Marko a Motorsport Magazin. El aumento de salario de Max hace complicada la llegada de un campeón con un salario muy elevado.

A Alonso lo frena Honda... y su edad

Alonso nunca ha ocultado que volvería a la Fórmula 1 si tuviera las armas para ganar, por lo que Red Bull sería un lugar ideal.Sin embargo, Marko advierte que si el asturiano regresa a la máxima competición, no sería con ellos. "Tal y como están las cosas ahora, es absolutamente imposible de imaginar. En realidad, hay dos razones para ello. En primer lugar, la relación entre Alonso y Honda, que creo que está bastante dañada", señala Marko.

Además, fichar a Alonso iría en contra de varios elementos que representa Red Bull. "Todo nuestro sistema de Fórmula 1 se basa en el programa junior. Eso significa que los talentos de nuestra cantera siempre pasan a la Fórmula 1. Si ficháramos a Alonso, sería el piloto de más edad en la parrilla, y eso es contradictorio con nuestra filosofía", admite Marko. "Y mientras llevemos motor Honda, es imposible de todos modos".

Verstappen puede convertirse en el piloto de Red Bull mejor pagado

En otras palabras, el futuro reside principalmente en la juventud de Red Bull. Y para los próximos años, especialmente en Verstappen. El #33 puede incluso convertirse en el piloto de Red Bull mejor pagado de todos los tiempos, reconoce Marko. En Red Bull los salarios básicos generalmente no son extremadamente altos, pero esas cifras pueden aumentar mucho con las primas por éxitos. "Sí. Si Max logra muchos buenos resultados, puede convertirse en el piloto más caro de Red Bull", confirma el austriaco.