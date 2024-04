El motor de Red Bull F1 para 2026 "alcanza los objetivos", dice Horner

Red Bull Powertrains trabaja conjuntamente con Ford para crear el motor que propulsará a la escudería que actualmente es campeona del mundo cuando entre en vigor el nuevo reglamento de motores.

La estructura austriaca ya tiene sus bancos de potencia trabajando al máximo para evaluar el rendimiento de su nuevo diseño turbo-híbrido.

Y aunque ha habido varios rumores sobre el nivel de progreso que Red Bull ha alcanzado con su proyecto, Christian Horner insiste en que todo va por buen camino.

En declaraciones a Motorsport.com, Horner dijo: "Con el motor, vamos por el buen camino, estamos en una curva agresiva siendo un nuevo fabricante de unidades de potencia. Pero el equipo veo que está realmente a la altura de este reto".

"Nuestras instalaciones son completas, tanto desde el punto de vista de las pruebas y el desarrollo, con bancos de potencia y salas de pruebas, etc., como en cuanto a la capacidad de fabricación se refiere".

"Pero dos años en el mundo del motor es muy poco tiempo. Estamos en una curva de aprendizaje muy pronunciada, pero estamos donde esperaríamos estar en esa curva en este momento", añadió.

Aunque Red Bull no conoce los progresos que están haciendo en otros fabricantes, Horner cree que ellos ya han llegado algunos niveles de rendimiento que consideran que tenían que alcanzar en su hoja de ruta hasta 2026, y que se está cumpliendo al 100% hasta ahora.

"Estamos alcanzando los objetivos que nos hemos fijado", afirma. "Ahora bien, siempre es difícil saber cómo se comparan esos objetivos con los de nuestros rivales. Pero el esfuerzo que se está haciendo entre bastidores es enorme, porque es literalmente una carrera contrarreloj hasta 2026".

La incertidumbre sobre el rendimiento de la unidad de potencia 2026 de Red Bull provocó varios rumores a principios de este año de que podría ser un factor que llevase a Max Verstappen a cuestionar su futuro a largo plazo en la escudería de Milton Keynes.

Sin embargo, el tricampeón del mundo insistió en que era demasiado pronto para preocuparse por cómo se veían las cosas a estas alturas: "Si tengo que especular sobre todo... Podría preocuparme si sigo vivo mañana, ¿verdad? Así que, realmente no me preocupo demasiado por eso".

"Por supuesto, estoy en estrecho contacto con Christian al respecto y con la gente que trabaja allí. Todo el mundo está trabajando a tope, así que no hay necesidad de entrar en pánico. Todavía no estamos en 2026. Sabemos que es un reto muy grande, no nos lo tomamos a la ligera. Y, por supuesto, con tantos fabricantes de motores establecidos, tampoco creemos que vaya a ser fácil ganarles".

"Pero tenemos a mucha gente buena trabajando en el proyecto y estamos muy ilusionados. Así que el tiempo dirá, por supuesto, dónde estará", concluyó el piloto de Red Bull en la Fórmula 1.