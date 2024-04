Newey ejemplifica con Mónaco la "extraña fórmula" de los F1 2026

Los equipos de Fórmula 1 están trabajando duro en el desarrollo de la nueva generación de unidades de potencia, que contarán con un reparto de la energía a la mitad entre el motor de combustión interna y la batería. La naturaleza de lo que se avecina abrió la puerta a lo que podrían ser unas características únicas, ya que se primará la recuperación de la potencia.

Adrian Newey reveló que, al convertir los propulsores en generadores, se podrían necesitar extrañas cosas, como que funcionen a pleno régimen en las curvas cerradas, como la famosa horquilla de Mónaco: "Va a ser una fórmula extraña, ya que los motores funcionarán como generadores casi todo el tiempo, así que, la imagen de que el motor trabaje a fondo en medio de la horquilla de Lowes va a costar acostumbrarse".

El motor, la primera fórmula

Las características únicas del motor fueron motivo de intriga durante un tiempo, ya que los responsables de la Fórmula 1 deben crear las reglas alrededor del chasis. La aerodinámica activa es necesaria para aumentar la carga en las curvas y reducir la resistencia en las rectas, y no todos están contentos con la forma en la que se hicieron las cosas, como Max Verstappen, que pensó que fue un error haber hecho primero la normativa de las unidades de potencia y luego moldear el resto.

"Creo que se han dado cuenta de que, en el lado del motor, no todo es tan eficiente como todo el mundo pensaba", dijo, mientras que Adrian Newey coincidió y cree que se dificultó mucho la creación del chasis.

Cuando se le preguntó sobre si las normas aerodinámicas eran un parche para el propulsor, que no estaba dando los resultados esperados, respondió: "Creo que es un comentario justo, y quizá incluso la FIA lo reconocería, que solo los fabricantes de motores querían ese tipo de componente de combustión combinado con el eléctrico".

"Supongo que es lo que su gente de marketing dijo que deberíamos hacer, y lo entiendo", explicó a Motorsport.com. "Es muy interesante porque la Fórmula 1 puede ser una vía rápida de desarrollo de tecnología".

"El problema potencial de las baterías y la electricidad es el coste actual de los motores eléctricos para la Fórmula 1, además de los inversores y las propias baterías. Es muy alto, pero quizá las técnicas de producción del futuro ayuden a reducirlo", comentó. "El otro contratiempo es la batería. Lo que necesitamos, o lo que el reglamento necesita de las baterías en términos de potencia y densidad energética, es bastante diferente de lo que necesita un coche normal de carretera".

"Y eso en sí mismo significa que la química de la batería, y quizá la construcción de la batería, es distinta. Así que existe el riesgo de que no sea directamente relevante para la carretera, pero quizá ese no sea el aspecto clave, que es, sin duda, aunque los fabricantes no lo admitirán, la percepción de la relevancia hacia el público", aseguró Adrian Newey.

La aerodinámica activa en la F1, un reto "difícil"

El genio británico también cree que los responsables de la Fórmula 1 se enfrentan a un reto "difícil" a la hora de encontrar la solución adecuada para la aerodinámica activa en 2026. La FIA tiene previsto finalizar el reglamento para finales de junio, y en las últimas semanas estuvieron afinando algunos de los elementos de diseño.

Es necesario seguir trabajando en los componentes aerodinámicos activos, sobre todo después de que algunas escuderías experimentaran características alarmantes de los nuevos monoplazas, que eran prácticamente imposibles de pilotar en plena aceleración cuando se ponían a prueba en el simulador.

Ahora se está trabajando para encontrar una solución que ofrezca un mejor equilibrio aerodinámico en todo el monoplaza, lo que quizá signifique aumentar los elementos móviles del alerón delantero para complementar lo previsto con el trasero. Cuando se le preguntó por el desafío de conseguir que la aerodinámica activa encaje a la perfección, Adrian Newey respondió: "Creo que va a ser difícil".

"Es justo decir que el reglamento del motor se creó e impulsó sin pensar demasiado en el chasis, lo que está creando grandes problemas a la hora de encontrar una solución que funcione", dijo. "Sin embargo, creo que lo bueno de eso es que promueve la eficiencia, y creo que cualquier cosa que haga eso, debe estar en línea con lo que se ha dicho antes, tratar de utilizar la Fórmula 1 para popularizar una tendencia".

El propio Max Verstappen demostró poco entusiasmo por la idea de la aerodinámica activa en la Fórmula 1, ya que piensa que los monoplazas deberían ser más simples, no más cargados de tecnología: "Al contrario, no deberíamos meternos en suspensiones activas o aerodinámica. Eso lo hace mucho más complicado, y hay equipos que harán mejor trabajo que otros, así que se debe mantener lo más simple posible, no veo que eso vaya a pasar con las reglas de 2026 por el momento, pero quizá será una sorpresa positiva".

