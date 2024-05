El personal no debería "llevarse la peor parte" del límite de gastos

La FIA tiene la intención de modificar el límite de costes a partir de 2026, con un objetivo de llegar a un máximo de 220 millones de dólares (184 millones de euros al cambio actual).

Algunas propuestas iniciales de la FIA contemplaban la inclusión de recursos humanos, como las bajas por maternidad/paternidad y el tiempo de ocio del personal, pero los equipos se opusieron claramente.

Debido a ello, la FIA ha aclarado que la baja por maternidad/paternidad se excluirá de nuevo del borrador, y Christian Horner, jefe de Red Bull, ha afirmado que el límite de costes debería seguir centrándose en elementos que afecten directamente al rendimiento en pista, más que en cuestiones que están relacionadas con los empleados.

"Se trata de encontrar un equilibrio entre lo que son exclusiones y lo que se incluye dentro de eso", dijo Horner cuando Motorsport.com le preguntó si estaba contento con las propuestas.

"Lo que creo que es lo más importante para 2026 es que los empleados no se lleven la peor parte de esos cambios. Por lo tanto, creo que hay un debate lógico sobre lo que se incluye, lo que debe quedar excluido y lo que realmente es relevante para el rendimiento".

"Por ejemplo, ¿una fiesta de Navidad hace que el coche vaya más rápido? Si eso se incluye en el límite, por supuesto que todos los directores técnicos querrán estar creando un alerón delantero en lugar de una fiesta de Navidad".

"No estoy diciendo que a nuestro director técnico no le gusten las fiestas de Navidad, pero le gustan más los alerones delanteros... Así que se trata de encontrar ese tipo de equilibrio en el que los empleados no sean los que se lleven la peor parte. Pero creo que, en general, ha sido una discusión muy productiva y sensata", explicó el director de Red Bull.

El equipo de boxes de Stake F1 Team Kick Sauber se prepara para la práctica de paradas en boxes. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El representante de Sauber, Alessandro Alunni Bravi, consideró que también debería haber una especie de mecanismo para tener en cuenta el coste de la vida de las personas en los diferentes países en los que tienen su sede los 10 equipos, ya que la escudería de Hinwil está situada en Suiza, donde la vida es más cara que en Reino Unido o Italia, lo que exige obviamente tener que pagar salarios más altos.

"El objetivo será evitar áreas que puedan tener una interpretación diferente por parte de los equipos, sobre todo en cuanto a la definición de lo que son actividades Fórmula 1 o no", dijo.

"Para equipos como nosotros será importante introducir un elemento que pueda igualar las diferencias en términos del coste de la vida, porque por supuesto hay una clara diferencia entre el coste de vida en Suiza y en otros países".

"Creo que deberíamos poner a todos los equipos al mismo nivel, al menos como punto de partida, y así la diferencia será la capacidad de la gente y la calidad del trabajo, no otros factores que puedan afectar negativamente a este punto de partida", concluyó el director del equipo que pasará a ser Audi en la temporada 2026.

