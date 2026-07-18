Red Bull espera recuperar su alerón "Macarena" en la próxima carrera de F1

Red Bull tiene previsto volver a montar su alerón trasero giratorio en el RB22 el próximo fin de semana, durante el Gran Premio de Hungría, según anunció su director técnico, Pierre Waché.

Pionero de esta solución fue Ferrari con la llegada del nuevo reglamento de Fórmula 1. El alerón giratorio, que mejora el rendimiento en las rectas cuando entra en su modo de baja resistencia, fue adoptado por Red Bull a partir del Gran Premio de Miami.

Sin embargo, después de que Max Verstappen sufriera dos accidentes en las dos últimas citas —en la clasificación del Red Bull Ring y en la carrera de Silverstone—, Red Bull decidió afrontar el Gran Premio de Bélgica de este fin de semana con su alerón trasero convencional.

Aun así, esa evolución, que Verstappen llegó a calificar de "superpeligrosa", no está descartada. Red Bull trabaja para garantizar que pueda utilizarse con total seguridad y confía en volver a introducirla, incluso, ya en el Hungaroring.

"Es un problema mecánico que detectamos después del accidente de Silverstone", explicó Waché. "Lo hemos solucionado y ahora estamos intentando demostrar que es completamente fiable antes de volver a montarlo en el coche. Debería estar listo para Budapest".

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Al ser preguntado sobre si el problema ya era evidente tras el accidente de Austria, Waché respondió: "Después de Silverstone ya quedó claro. Analizamos el alerón, sabemos qué ocurrió y sabemos cómo solucionarlo. Ahora solo queremos asegurarnos de que esté listo y sea completamente seguro".

El ingeniero francés reconoció que el actuador del alerón formaba parte del problema y explicó que la cuestión fue tratada con la FIA, al tratarse de un asunto relacionado con la seguridad.

"Les hemos demostrado lo que hemos hecho", añadió posteriormente.

Mientras tanto, Verstappen fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres en Spa-Francorchamps antes de terminar tercero en la FP2, a casi medio segundo del mejor tiempo de Andrea Kimi Antonelli, con Lando Norris, de McLaren, situado entre ambos.

"Es un buen punto de partida, aunque por lo que he oído no creo que Max esté del todo satisfecho", comentó Waché sobre el holandés. "Todavía tenemos mucho que mejorar en cuanto al equilibrio del coche, especialmente en tandas cortas y, seguramente, también en la degradación de los neumáticos".

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