La historia detrás del fichaje del joven talento belga de McLaren por Verstappen

Aunque el nombre de Max Verstappen se ha visto fuertemente vinculado a McLaren en las últimas semanas, el jueves por la mañana el propio piloto holandés hizo un anuncio intrigante que une a ambas partes de una forma muy diferente.

Verstappen ha llegado a un acuerdo con el prometedor Dries Van Langendonck para que se una a su proyecto de jóvenes pilotos, quien actualmente compite en la F4 británica y forma parte de la cantera de McLaren.

De hecho, Verstappen confirmó este pasado jueves en Spa que su nuevo protegido seguirá formando parte del equipo de Woking.

Además de McLaren, Verstappen Racing apoyará a Van Langendonck en dos áreas muy importantes, en un camino que, en el mejor de los casos, debería llevarle a la Fórmula 1.

Qué supone el acuerdo entre Van Langendonck y Verstappen

Para empezar, el grupo de trabajo de Verstappen se hará cargo de la gestión de Van Langendonck, con Raymond Vermeulen como figura clave.

En ese sentido, el anuncio del jueves es digno de mención. Aparte del propio Verstappen, el "Team Verstappen" no había gestionado hasta ahora a ningún otro piloto, excluyendo naturalmente a Thierry Vermeulen, hijo de Raymond. Por tanto, Van Langendonck se convierte en el primer piloto externo en ser representado por ellos.

Según ha podido saber Motorsport.com, varios pilotos le han preguntado a Vermeulen en el pasado si estaría dispuesto a representarlos, pero nunca había aceptado una oportunidad de este tipo hasta ahora.

Esto pone de relieve que Verstappen ve algo especial en Van Langendonck, algo que también destacó durante su rueda de prensa en Spa. Cuando Motorsport.com le preguntó si se trataba de un caso excepcional o si, al igual que Fernando Alonso, le gustaría llegar a representar a más pilotos, Verstappen respondió:

"Solo lo haría con pilotos en los que realmente vea un gran potencial. Pilotos tan buenos no aparecen todos los años. Por eso Dries es realmente el primero para mí. Sin duda tiene mucho potencial para triunfar", explicó el holandés.

Foto de: Rodin Motorsport

Ayuda el hecho de que Van Langendonck no sea un desconocido para Verstappen. Su relación se remonta a muchos años atrás, al igual que los lazos entre ambas familias.

"Sí, viene de lejos. El padre de Dries conocía a mi padre, y además eran buenos amigos a través de la familia Pex", explicó Verstappen, refiriéndose a la familia Pex, con la que los Verstappen han mantenido estrechos vínculos desde sus días en el karting.

"En algún momento, este tema simplemente surgió en nuestras conversaciones. Dries competía en karting y, obviamente, yo sigo de cerca esas cosas. Empiezas a hablar y al final,llegas a donde estamos ahora".

En lo que respecta a la gestión del piloto belga, el acuerdo tiene dos componentes: orientación profesional y respaldo financiero. Verstappen confirmó en Spa-Francorchamps que está dispuesto a invertir en su carrera.

"Hacemos lo que sea necesario. Por supuesto, él está en McLaren y ellos también contribuyen a los presupuestos. Pero algunos de los presupuestos en Fórmula 3 y Fórmula 2 son bastante elevados. Depende, ya veremos. Esas [inversiones] son, obviamente, una de las razones por las que estamos trabajando juntos ahora".

Pero, además del aspecto financiero del acuerdo, Verstappen afirma que también se trata de tomar las decisiones correctas en las categorías inferiores a la F1.

"En última instancia, Dries es quien tiene que dar la talla al volante. En torno a eso, junto con McLaren, por supuesto, ya que forma parte de su programa de cantera, intentamos ofrecerle la orientación adecuada y tomar las decisiones correctas".

"A menudo se ven decisiones equivocadas en las categorías inferiores, donde un piloto acaba en el equipo equivocado. En ese caso, obviamente, no puedes demostrar tu talento, así que esas decisiones son importantes", añadió.

Más sobre Verstappen: Fórmula 1 Las breves respuestas de Verstappen sobre su futuro en la F1 en Spa

Foto de: Rodin Motorsport

El papel de Verstappen como entrenador de pilotos

Además de la parte de gestión, hay un segundo pilar: el entrenamiento de pilotos. Ese es el ámbito en el que el propio Verstappen estará más involucrado y del que obtiene mayor satisfacción.

Ya había dicho en repetidas ocasiones que quiere orientar a los jóvenes talentos, lo que incluye ayudar a pilotos como Chris Lulham a dar el salto de las carreras de eSports a las competiciones de GT en el mundo real.

"Además, está la preparación en el simulador y los conocimientos técnicos. Son aspectos en los que intento ayudar a Dries y apoyarle". Los simuladores de Verstappen Racing se encuentran en la ciudad holandesa de Tilburg, donde Van Langendonck puede ir y utilizarlos como parte de su preparación.

El objetivo de combinar ambos elementos —asumir su gestión y ofrecerle entrenamiento como piloto— es claro: ayudar al talento belga a llegar a lo más alto.

"El objetivo es la Fórmula 1, así que simplemente vamos a intentar ayudarle a conseguirlo. Esperamos hacerlo tomando las decisiones correctas en cuanto a dónde tiene que correr, qué tiene que hacer, e intentar darle cada vez más experiencia".

La comparación entre Van Langendonck y cómo era el propio Verstappen a esa edad refuerza la convicción del cuatro veces campeón del mundo de que el piloto belga tiene claramente el potencial para llegar a la F1.

"Es muy bueno para tener 15 años. En comparación con cómo era yo a los 15, él es muy, muy bueno a la misma edad".

Aun así, Verstappen no quiere comparar directamente a su protegido con él mismo. Eso solo generaría una presión extra y, según Verstappen, tendría poco sentido, ya que cada persona es diferente.

"Nadie tiene por qué ser como otra persona. Cada uno tiene que hacerlo a su manera y eso es precisamente lo que hace que este proyecto me resulte tan emocionante. Cada uno tiene su propia personalidad y eso es algo bueno. Si todos fuéramos iguales, sería aburrido. Obviamente, he ganado mucha experiencia a lo largo de mi carrera, y ahora intento transmitírsela y compartirla con él", concluyó.

Foto de: Rodin Motorsport