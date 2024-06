Red Bull no comprometerá su capacidad aerodinámica en F1 2024

El equipo de Milton Keynes se enfrentó a un par de complicados grandes premios en Mónaco y Canadá con un RB20 que no está especialmente cómodo con el paso por encima de los pianos y los baches. Al parecer, el problema está relacionado con su plataforma aerodinámica, que obliga al monoplaza a rodar con una suspensión rígida que no se puede suavizar demasiado sin que se produzcan pérdidas de carga.

Red Bull está trabajando en una solución que le proporcione un mejor paquete global, pero es probable que eso lleve algún tiempo. No obstante, el director del conjunto, Christian Horner, consideró que no hay ninguna razón por la que la solución que finalmente se implemente no pueda seguir permitiendo que el coche muestre sus puntos fuertes.

Y dijo que ya había signos alentadores de progreso por parte del equipo en la forma en que fueron tan rápidos en el último sector en el Circuito Gilles-Villeneuve, que incluía una chicane en la que se pasa por encima del piano: "Todo tiene que funcionar en un tándem, así que estás apretando la plataforma aerodinámica del coche, pero quieres que el monoplaza suba a los pianos".

"Lo alentador fue que nuestro tercer sector fue competitivo, incluso con la rigidez del coche traqueteando en la última chicane", comentó. "Si nos fijamos en toda la carrera, hemos sido muy competitivos ahí, así que, a pesar de que era incómodo, pudimos ser lo suficientemente rápidos. Creo que hay rendimiento ahí, así que si podemos desbloquearlo, entonces veremos cómo se libera el tiempo por vuelta".

Max Verstappen aseguró por la radio durante el Gran Premio de Canadá que su suspensión parecía "bloqueada", y cuando se le pidió que explicara a lo que se refería el neerlandés, Christian Horner dijo: "Creo que a lo que se refería es a que el coche es bastante rígido, y a medida que el circuito se seca, el monoplaza va un poco más rápido, y empiezan a usar los pianos, pero entendemos cuáles son nuestros problemas, y ha sido una gran recuperación desde Mónaco. Ganar una carrera como esa fue muy gratificante".

Tras su victoria, el vigente campeón del mundo compartió el optimismo del director de la escudería sobre la posibilidad de que Red Bull resolviera los problemas sin perjudicar los puntos fuertes del RB20, pero también sugirió que era un error pensar que sus problemas con los pianos no fueron tan graves en el Circuito Gilles-Villeneuve, porque la cita en mojado provocó que se mantuvieran alejados de ellos.

"Creo que podemos solucionarlo sin influir en ninguna otra parte del coche", dijo. "Hoy en día, es más como pasar por encima del piano, porque sentí que era inexistente en la carrera. Sabemos que es un punto débil, y también sé que estamos trabajando a fondo en ello para tratar de solucionarlo, porque siento que es una limitación de rendimiento bastante grande para nosotros ahora".

"Después, naturalmente, también estoy deseando que lleguen algunos circuitos en los que no tengamos que pasar por encima de demasiados pianos o muchos baches", sentenció Max Verstappen.

