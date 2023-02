Red Bull dice que el RB19 se adaptará tanto a Verstappen como a Pérez

Cargar el reproductor de audio

La escudería de Milton Keynes viene de una temporada 2022 en la que su monoplaza, el RB18, tuvo diferentes fases en las que uno u otro piloto fue más feliz.

Al principio de la temporada, cuando el coche sufría de subviraje debido a su sobrepeso, esas características favorecían mucho más a Sergio Pérez. Pero cuando el equipo redujo el peso del coche, eso ayudó a que la parte delantera fuera mejor en las curvas, algo que se adaptaba más a Max Verstappen.

Como sus pilotos prefieren cosas diferentes en un coche, ha habido cierta intriga sobre si ciertas características de pilotaje del RB19 se adaptarían mejor a uno de ellos. Pero el asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, dice que los test de pretemporada han dado pistas de que el coche de 2023 puede funcionar de una manera que tanto Pérez como Verstappen estén contentos.

En declaraciones a Sky Alemania, Marko dijo: "Tuvimos un coche el año pasado con el que Checo lo hizo muy bien al principio. Y, después de desarrollarlo, Max estuvo cada vez más contento".

"La diferencia es que a Max le encanta un tren delantero fuerte, que 'muerda' de verdad. Checo es un poco diferente. Quiere un coche más dócil".

"Pero parece que hemos encontrado una solución que permite a ambos pilotos mostrar sus cualidades".

Hablando en el último día de los test de Bahrein, Pérez confirmó que la dirección que él y Verstappen preferían para el RB19 era la misma.

"Creo que estamos aspirando a las mismas cosas", dijo. "Queremos las mismas cosas, así que por el momento, es una buena base".

El estilo de pilotaje o conducción de Verstappen y Pérez en F1

Aunque se sabe que Verstappen es capaz de lidiar mejor con una parte trasera de un coche nerviosa, tiene claro que Red Bull nunca ha diseñado sus coches adrede en esa dirección.

De hecho, dice que el equipo durante mucho tiempo ha fabricado monoplazas con una parte delantera fuerte, y que es algo con lo que simplemente ha aprendido a lidiar.

"No creo que se haya adaptado necesariamente a mi estilo de conducción", afirma. "Como piloto, tienes que adaptarte a lo que te toca, y eso es también lo que hice cuando me uní a Red Bull".

"El coche siempre fue así, para ser sincero. Tenía un buen tren delantero, y nunca he experimentado un coche rápido con subviraje en mi vida, en ninguna categoría".

"Siento que si la gente me pregunta: ¿cuál es tu estilo de conducción? no puedo decirlo, porque siempre me adapto a lo que me toca de la mejor manera posible. A veces es un poco más difícil que otras. Pero creo que esa es la clave: tienes que adaptarte, a cada año y cada circuito también".

Hablando sobre sus preferencias de pilotaje en Bahrein la semana pasada, Pérez dijo que su problema no era preferir un coche subvirador, era más bien que Verstappen era más capaz de sacar partido de una parte trasera más nerviosa.

"Diría que hay muy pocos pilotos a los que les guste el subviraje", dijo. "Creo que no hay muchos pilotos a los que les guste".

"Y así, desde mi punto de vista, Max es capaz de lidiar con una parte trasera menos estable de lo que yo soy capaz de lidiar".

"Al final, ambos queremos un buen tren delantero. Es sólo un tema de cómo de estable puede ser la parte trasera. Y sin duda Max ha sido capaz de hacer frente a una parte trasera más suelta".