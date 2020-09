Domenicali, recibido con los brazos abiertos por los equipos de la F1

Este viernes se confirmó oficialmente la contratación del ex directivo de Ferrari como nuevo CEO de la Fórmula 1 a partir de 2021.

Domenicali, de 55 años, ha ocupado varios puestos desde que dejó Ferrari en 2014, y hasta hoy había sido el CEO de Lamborghini, marca del Grupo VW.

"Es uno de los chicos buenos, después de haber competido contra él cuando era director del equipo de Ferrari", dijo Christian Horner, jefe de Red Bull. "Tenía mucha integridad, era un competidor, entiende el negocio. Obviamente pasó su vida en el mundo comercial fuera de la F1 los últimos años. Ha hecho un gran trabajo en Lamborghini, y creo que será un gran activo para la F1".

A Horner no le preocupa que otro ex de Ferrari asuma un puesto de responsabilidad en la dirección de la F1.

"Si miras la composición de la dirección del deporte, con Jean Todt, Ross Brawn y Stefano, parece una alineación de mediados de los 90 o principios de los 2000, pero no creo que haya ningún sesgo o amor particular hacia Ferrari por parte de ninguno de esos individuos. Estoy seguro de que Stefano será escrupuloso en su imparcialidad".

"Es un gran tipo, competimos cara a cara con él en los campeonatos de 2010 y 2012, y siempre tuvo mucha integridad. Es un caballero, y será un activo para el deporte, un activo para Liberty. Tiene ese conocimiento, y creo que a medida que el deporte evolucione, él aportará mucho".

Andreas Seidl, director del equipo McLaren, conoció bien a Domenicali en sus días de Porsche, cuando el italiano participó en la evaluación de los futuros programas del Grupo VW para la competición.

"Creo que Stefano sería definitivamente una gran elección, y alguien a quien apoyaríamos mucho para que se hiciera cargo de este puesto", dijo Seidl cuando Motorsport.com le preguntó antes del anuncio oficial.

"Yo personalmente he trabajado junto a Stefano durante mi época en Porsche, cuando estábamos trabajando en un proyecto especial. Stefano me ayudó bastante con su experiencia para trabajar en ese proyecto. Lo tengo en alta estima, no sólo por su experiencia en todos estos diferentes trabajos que ha hecho hasta ahora, sino también como persona, como personaje y como apasionado del motor".

"Y creo que con toda esta experiencia que está acumulando, dirigiendo una pista en Mugello, haciendo diferentes trabajos en Ferrari, incluyendo el puesto de director de equipo, siendo el CEO de Lamborghini... creo que sería una gran elección".

El jefe del equipo Renault, Cyril Abiteboul, dijo que el rol de Domenicali al frente de un fabricante de coches deportivos le dio conocimientos útiles, especialmente en un momento en el que nombres como Aston Martin y Alpine están entrando en la F1.

"Si sucediera, Stefano tiene mucho que ofrecer en tal posición", dijo Abiteboul a Motorsport.com antes de la confirmación.

"Estoy diciendo lo obvio, pero él tiene un muy buen conocimiento del deporte en sí, tiene un muy buen conocimiento de cómo el deporte puede apoyar a un fabricante. Lamborghini no está en la F1, pero también sabe probablemente por qué no están en la F1, así que supongo que tiene una perspectiva diferente e interesante que ofrecer en relación a eso".

"Lo que necesitamos, supongo, es una gestión muy fuerte como siempre. Sin ser demasiado pesimista acerca de la dirección que están tomando las cosas, hay una serie de temas en la agenda de cualquiera que llegue a este puesto, ya sea que Chase continúe o venga alguien nuevo".

"Necesitamos a alguien muy fuerte, alguien comprometido, que conozca el deporte, también con un grupo sólido alrededor. Y espero que Chase también se quede, porque creo que tiene mucho que ofrecer".