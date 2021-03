Ralf Schumacher: "Lo de Mercedes es un horror"

Mercedes y Red Bull Racing parecen estar en lados opuestos de la ecuación de cara a la temporada 2021 después de las pruebas de pretemporada en Bahrein.

Con todas las precauciones habituales ligadas a las numerosas incógnitas de este tipo de test, el equipo alemán no parece haber obtenido lo que buscaba de estos tres días en Sakhir, es decir, kilometraje y confianza en su coche, que pareció especialmente inestable en determinadas circunstancias.

Ralf Schumacher fue entrevistado en el canal alemán RTL y dijo que la situación en Mercedes es preocupante.

"Las cosas han cambiado un poco. Parece que Max Verstappen está sentado en el Mercedes del año pasado. En cuanto rueda, el coche va sin que tenga que corregir. Casi siento que Red Bull está ligeramente por delante en este momento", apuntó el ex piloto alemán.

"Para mí, Mercedes está claramente sufriendo con un problema aerodinámico. Se les conoce por descubrir este tipo de cosas. En mi opinión, esto se debe a que han trabajado mucho en la parte delantera. La carga aerodinámica en la parte delantera, por supuesto, es lo mejor para la eficiencia, no quieres renunciar a ella. Pero en la parte trasera, el coche aún no parece funcionar como se esperaba".

"Se puede ver que tienen que hacer muchas correcciones [al volante], derrapan en las curvas medias y rápidas, entrando y saliendo. Solo podemos cruzar los dedos para que lo hagan bien. El problema está en algún lugar entre los deflectores y la parte trasera. Estoy seguro de que es ahí donde se concentran sus cerebros en este momento".

Aunque el ex piloto de Jordan, Williams y Toyota relativiza los problemas de Mercedes, sigue convencido de que el inicio de la temporada puede ser complicado por el momento en que se produjeron las dificultades observadas en Sakhir.

"Estoy convencido de que Mercedes no estuvo con poco combustible. Pero las salidas de pista y los problemas de Lewis Hamilton demuestran que el coche no está respondiendo como ellos quieren y como esperan", añadió.

"También aplicaron este fluido aerodinámico [la parafina[ para ver dónde podía estar el problema. Cosas así pueden suceder, pero por supuesto no deberían. Es un absoluto horror tan cerca del comienzo de la temporada. Si no es identificable, entonces el inicio de la temporada también será un poco complicado. Al menos en comparación con el rendimiento al que estamos acostumbrados. No creo que Mercedes lo tenga fácil en Bahrein".

"Si es una cuestión de concepto, la pregunta es: ¿dónde empieza? Tal vez sea también el nuevo diseño de los neumáticos, que no ayuda a los Mercedes. En cualquier caso, hemos aprendido que el tema es muy complejo. En cuanto a Hamilton, recuerdo que hace unos años en Australia [en 2019] perdió más de 30 segundos [unos segundos 20 en realidad] con Valtteri Bottas, solo porque tenía dos o tres pequeños daños en el fondo plano".

Los kilómetros que sumaron los equipos en los test de la F1 2021

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes)

10. Mercedes W12: 304 vueltas (1645,248 km) 1 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 9. Aston Martin AMR21: 314 vueltas (1699,368 km) 2 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 8. Red Bull Racing RB16B: 327 vueltas (1769,724 km) 3 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 7. McLaren MCL35M: 369 vueltas (1997,028 km) 4 / 10 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 6. Williams FW43B: 373 vueltas (2017,676 km) 5 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 5. Haas VF-21: 394 vueltas (2132,328 km) 6 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 4. Alpine A521: 396 vueltas (2143,152 km) 7 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 3. Ferrari SF21: 404 vueltas (2186,448 km) 8 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2. AlphaTauri AT02: 422 vueltas (2283,864 km) 9 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 1. Alfa Romeo Racing C41: 422 vueltas (2283,864 km) 10 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Vueltas y kilómetros por piloto en los test de la F1 2021

21. Roy Nissany, Williams FW43B: 83 vueltas (449,196 km) 1 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 20. Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21: 117 vueltas (633,204 km) 2 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 19. Nicholas Latifi, Williams FW43B: 132 vueltas (714,384 km) 3 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 18. Valtteri Bottas, Mercedes W12: 150 vueltas (811,8 km) 4 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 17. Lewis Hamilton, Mercedes W12: 154 vueltas (833,448 km) 5 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 16. Lando Norris, McLaren MCL35M: 154 vueltas (833,448 km) 6 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 15. George Russell, Williams FW43B: 158 vueltas (855,096 km) 7 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 14. Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B: 166 vueltas (898,392 km) 8 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 13. Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M: 173 vueltas (935,476 km) 9 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 12. Mick Schumacher, Haas VF-21: 181 vueltas (979,572 km) 10 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 11. Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02: 185 vueltas (1001,22 km) 11 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10. Esteban Ocon, Alpine A521: 190 vueltas (1028,28 km) 12 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 9. Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21: 192 vueltas (1039,104 km) 13 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 8. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41: 193 vueltas (1049, 928 km) 14 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 7. Lance Stroll, Aston Martin AMR21: 197 vueltas (1066, 164 km) 15 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 6. Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B: 203 vueltas (1098,636 km) 16 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 5. Fernando Alonso, Alpine A521: 206 vueltas (1114,872 km) 17 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 4. Charles Leclerc, Ferrari SF21: 212 vueltas (1147,344 km) 18 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 3. Nikita Mazepin, Haas VF-21: 213 vueltas (1152,756 km) 19 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41: 229 vueltas (1239,348 km) 20 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 1. Pierre Gasly, AlphaTauri AT02: 237 vueltas (1282,644 km) 21 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images