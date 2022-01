Raikkonen admite que puede que no vuelva a correr

El campeón del mundo de 2007, Kimi Raikkonen, puso fin a su etapa en la F1 al final de la temporada pasada, más de 20 años después de su debut, con un récord de 349 grandes premios disputados.

Raikkonen reveló en septiembre, poco después de anunciar sus planes de retirada, que aún no había tenido en cuenta ninguna oportunidad de correr en otras categorías, sino que deseaba pasar un tiempo con su familia y alejarse del automovilismo al menos por un tiempo.

Hablando con Motorsport.com en una entrevista antes de su última carrera en Abu Dhabi, Raikkonen fue franco reconociendo que esa podría ser la última vez que compitiera de manera profesional.

"Podría ser, muy fácilmente. Pero por otro lado, podría ser que esté completamente equivocado", dijo el finlandés.

"Por eso no he hecho ningún plan. No quiero hacer planes, porque por primera vez en mucho tiempo, mi horario de trabajo no dicta toda mi vida. En el pasado marcaba mi vida y luego también la de mi familia".

"Así que espero con ansias el momento de la retirada. No quiero hacer planes de esto y aquello".

Raikkonen dijo que "podría hacer cualquier cosa" en el futuro y confiaba en que recibiría propuestas para correr. Pero tenía clara su necesidad de tomarse un descanso a corto plazo.

"Estoy seguro de que la gente tendrá algunas cosas buenas que surgirán", comentó.

"Y si hay algo que tiene sentido, ¿por qué no hacerlo? Pero primero necesito tener algo de tiempo libre".

Después de dejar la F1 a finales de 2009 para tomarse un año sabático, Raikkonen probó en los rallies y disputó 21 rondas del WRC, e incluso hizo dos carreras en NASCAR en 2011 antes de volver a la Fórmula 1 para la temporada 2012.

Pero Raikkonen dijo que ahora estaba en una situación "completamente diferente" en comparación con su salida anterior de la F1, por lo que no aspira a tener un calendario anual repleto de carreras.

"Es una historia completamente diferente", explicó. "Obviamente, en ese momento, hice rallies y estuve, si no tan ocupado como en F1, al menos sí muy ocupado, porque incluso los rallies llevan una semana entera, porque tienes que empezar a hacer las notas y todas esas cosas".

"Y luego hice NASCAR y algunas pruebas para Le Mans, y esto y aquello. Ahora es una historia completamente distinta".

"Será bueno pasar tiempo en casa, y los niños lo esperan con ansias. ¡Y estoy seguro de que mi esposa también! Digamos que no será necesario decir siempre: 'Estoy aquí y allí' durante una semana, y luego saber que te tienes que volver a ir".

