¿Cómo estuvo Raikkonen a punto de llevar a Lotus F1 a la quiebra?

El campeón del mundo finlandés fue piloto de Lotus en 2012 y 2013, un equipo que no era aspirante al campeonato, pero que aun así consiguió meterse en la batalla con Red Bull, Ferrari y McLaren. Nada lo demuestra mejor que el hecho de que Raikkonen consiguió 13 podios e incluso ganó dos carreras en esos dos años.

A su vez, Lotus no era el equipo más estable económicamente y el piloto finés se acabó marchando en parte porque no podían pagarle el sueldo. A los problemas se sumó que su contrato incluía una prima por puntos sumados, que casi llevó al equipo a la bancarrota.

Comentando dicha historia, el periodista finlandés Heikki Kulta escribió un artículo en la web oficial de la Fórmula 1: "La primera vez que oí hablar de los planes de Raikkonen de volver al equipo fue en el Gran Premio de Alemania de 2011. Al principio, en 2011, estaba en conversaciones con Williams, pero en otoño resultó que había llegado a un acuerdo con Lotus".

"Fue increíble ver lo rápido que fue capaz de adaptarse a pesar de todo el tiempo que pasó fuera. Sumó 390 puntos en dos años. Pero el director del equipo, Gérard Lopez, seguro que no esperaba semejantes resultados, ya que la cláusula por la que tenía que pagar a Raikkonen 50.000 euros por cada punto en el campeonato casi le lleva a la quiebra, al final tuvieron que pagarle 19,5 millones de euros sólo en primas".

El carácter sincero y frío del piloto finlandés le ha hecho muy popular entre los aficionados, y Kulta lo sabe de primera mano, ya que le ha entrevistado en innumerables ocasiones. Una de ellas fue en su época de McLaren: "Sería difícil exagerar si dijera que Raikkonen es el piloto más sincero que ha pasado por la Fórmula 1".

"No es político y sus respuestas a las preguntas a veces se pueden calificar de demasiado bruscas. Si le preguntas algo que él considera que es una gilipollez, te lo dirá. Eso me quedó claro cuando el jefe de prensa de McLaren me pidió que le entrevistara tras el primer día de pruebas con el MP4-19 de 2004. El artículo era para Racing Line, la revista oficial del equipo en aquel momento".

"El coche estuvo en pista en noviembre de 2003, pero Raikkonen no lo condujo hasta enero porque había estado tres meses de baja por una operación de muñeca. Le pregunté cuáles eran sus primeras impresiones sobre el nuevo coche y me dijo: 'Es una mierda'".

"No podía escribirlo para la revista, por supuesto, así que escribí en inglés que Kimi dijo que el coche no era exactamente lo que esperaba... Y fue verdad. El MP4-19 no pudo cruzar la bandera a cuadros en seis de las siete primeras carreras y Kimi Raikkonen sólo sumó ocho puntos con él antes de que llegara el MP4-19B con todas las mejoras", recordó.

Photo by: Sutton Images Kimi Raikkonen, Lotus E20

