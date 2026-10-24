Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Qué busca solucionar McLaren con sus últimas mejoras de 2026: "Estamos un paso por detrás"

El rendimiento en las curvas lentas sigue siendo un problema para el MCL40, un coche que exige una precisión extrema al volante. Por ello, McLaren ha trabajado en una nueva geometría de suspensión y en una filosofía aerodinámica diferente.

Stuart Codling

Editado: 24 oct 2026, 19:42

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"Para conseguir que el coche sea rápido, tenemos que esforzarnos muchísimo para hacerlo todo perfecto, y no se puede ser perfecto", afirmó Lando Norris tras los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin.

"Simplemente estamos un paso por detrás".

Las dos victorias de Norris a mitad de temporada parecen ahora más un momento puntual de buen rendimiento que el anticipo de un verdadero resurgimiento competitivo de McLaren, después de su complicado inicio de la temporada 2026. En el GP de Estados Unidos, el equipo ha estrenado los primeros elementos de lo que será su último paquete de mejoras del año, cuya introducción se realizará de forma escalonada entre esta cita y el Gran Premio de Las Vegas.

Aunque a mitad de temporada McLaren había desarrollado el MCL40 hasta convertirlo en uno de los coches más rápidos en las curvas de alta velocidad, tanto la velocidad punta como el rendimiento en las curvas lentas han seguido siendo problemáticos, al igual que su comportamiento nervioso e impredecible. Por ello, el desarrollo no solo ha tenido que centrarse en encontrar más rendimiento teórico, sino también en conseguir un monoplaza lo suficientemente manejable como para que los pilotos puedan aprovechar todo su potencial.

"En cada curva estás constantemente al límite", explicó el vigente campeón del mundo en Singapur. "Tienes que conducir dentro de un margen de precisión extremadamente pequeño y tienes que forzar el coche en todos los sentidos. No puedes dejar que el coche haga nada por sí solo. No puedes limitarte a dejar que trabaje el tren delantero o el trasero. Tienes que forzar la parte delantera y también la trasera".

"Tienes que conducir de una manera que exige muchísima concentración y habilidad. Es una exigencia constante y resulta mentalmente agotador por todo el esfuerzo que tienes que hacer al volante".

"Es demasiado difícil y hace prácticamente imposible encadenar buenas vueltas en clasificación. Eso demuestra el gran trabajo que conseguimos hacer cuando logramos las poles [en Hungría, Países Bajos y España] y lo gratificante que fue conseguirlas".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Angela Weiss / AFP via Getty Images

El rendimiento en las curvas lentas no depende únicamente de la aerodinámica. Aunque Norris tiene un estilo de pilotaje más adaptable que el de muchos otros pilotos, también necesita que el coche reúna determinadas características. El británico afronta el vértice de las curvas con una trayectoria menos pronunciada que otros pilotos y tiende a solapar el uso del acelerador y el freno en mayor medida. Su gran virtud es su extraordinaria sensibilidad para detectar el momento en el que los neumáticos delanteros empiezan a generar agarre lateral en mitad de la curva, algo que aprovecha para ayudar a hacer girar el coche.

Sin embargo, hay una tendencia técnica que juega en su contra: el uso de geometrías de suspensión con un elevado efecto anti-squat y anti-dive, diseñadas para limitar el hundimiento de la parte trasera al acelerar y de la delantera al frenar.

Aunque estas soluciones permiten estabilizar la plataforma aerodinámica del monoplaza, también reducen la información que recibe el piloto sobre los cambios de agarre en cada eje. Sin esas sensaciones, Norris no puede confiar plenamente ni en el tren delantero ni en el trasero. Precisamente por eso, el año pasado su rendimiento mejoró de forma espectacular después de un inicio complicado, cuando McLaren desarrolló para él una geometría alternativa de la suspensión delantera.

En ese contexto, no sorprende que McLaren haya dado prioridad a una geometría revisada del tren delantero en su última actualización para Austin, acompañada de modificaciones en los elementos aerodinámicos del difusor. Según ha podido saber Motorsport.com, la siguiente fase de las mejoras llegará en Brasil, mientras que otras piezas podrían incorporarse en Las Vegas, dependiendo de los plazos de fabricación.

Los nuevos componentes que McLaren introducirá en las próximas carreras recibieron la aprobación definitiva entre el Gran Premio de Países Bajos, disputado a finales de agosto, y el de Italia, celebrado durante la primera semana de septiembre. Desde entonces, han ido avanzando por las distintas fases del proceso de producción. Por su parte, los recursos del departamento de diseño de McLaren están completamente centrados en el coche de 2027 desde aquel momento.

Fuentes internas del equipo señalan que McLaren identificó una nueva dirección aerodinámica durante el parón de abril provocado por la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí. La convicción era que, a largo plazo, ese nuevo concepto permitiría alcanzar un techo de rendimiento superior al de la filosofía con la que el equipo había comenzado la temporada.

Se trata de algo relativamente habitual en la Fórmula 1, especialmente cuando entra en vigor un nuevo reglamento técnico. Sin embargo, es muy fácil llegar a la conclusión de que un paquete de mejoras ha fracasado cuando no proporciona una ganancia de tiempo por vuelta inmediata y significativa. Desde el punto de vista de la ingeniería, en realidad puede tratarse simplemente de establecer una nueva base sobre la que seguir desarrollando el coche.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

McLaren introdujo la primera versión de su nuevo concepto aerodinámico durante el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán. La actualización giraba en torno a unos pontones con un perfil radicalmente diferente, acompañados de importantes modificaciones en la geometría de los elementos encargados de gestionar el flujo de aire alrededor del difusor, el borde delantero del suelo y los carenados de la suspensión trasera.

El equipo se mostró prudente a la hora de gestionar las expectativas e insistió en que no esperaba una gran mejora inmediata en los tiempos por vuelta.

Sin embargo, una serie de circunstancias se combinaron para dar la impresión, al menos superficialmente, de que la nueva configuración no funcionaba. Norris se vio perjudicado por un problema en la inyección de combustible, mientras que Oscar Piastri tuvo que esforzarse para mantener detrás a los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar durante la primera fase de la carrera, antes de quedarse fuera de los puntos tras bloquear las ruedas en la segunda resalida después de un coche de seguridad.

Posteriormente, el equipo reconoció que al menos una parte de su déficit de velocidad punta se debía a que no estaba consiguiendo aprovechar todo el potencial de su unidad de potencia Mercedes.

"Vamos a introducir más mejoras en la parte final de la temporada, que son precisamente las actualizaciones que dan continuidad a la base que establecimos con las novedades que llevamos a Bakú", explicó el director del equipo, Andrea Stella, después del Gran Premio de Singapur.

"No esperábamos que el salto de Bakú fuera grande, pero era fundamental para algunas de las cosas que empezaremos a llevar a los circuitos a partir de Austin y en las siguientes carreras. Así que, para mí, lo más importante es que tengo muchas ganas de ver cuál es nuestro nivel de competitividad a partir de la próxima carrera".

"Esperemos volver a estar en condiciones de conseguir podios y, una vez que tengamos el paquete completo, poder luchar por la victoria".

McLaren no es el único equipo que está teniendo que combatir la inestabilidad de su monoplaza mientras intenta mejorar su rendimiento. Mercedes llegó incluso a utilizar dos especificaciones diferentes de su coche en Singapur para tratar de comprender el comportamiento de su última actualización. Sin embargo, cabe destacar que en Austin ha optado por la especificación más reciente.

Como explicó Norris antes del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos, introducir mejoras en un Fórmula 1 no es un proceso predecible ni necesariamente lineal.

"Las mejoras no siempre consisten en montarlas en el coche y que todo funcione", señaló. "No siempre es fácil extraer todo su potencial. Creo que seguimos teniendo un coche que es extremadamente difícil de conducir. Sí, ganamos dos carreras y conseguí un par de podios, pero fue por márgenes muy pequeños. Con un coche así, no puedes conseguir esos resultados de manera constante".

"También tenemos que mejorar el coche en términos de facilidad de conducción y de lo sencillo que resulte extraer su rendimiento".

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