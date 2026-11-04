Fórmula 1

Los propietarios del Liverpool FC, posibles compradores de parte de Cadillac F1

Partes de la participación de TWG Global en el equipo Cadillac de Formula 1 están a la venta, según recientes informes del sector. Y los propietarios del Liverpool emergen como posibles compradores.

Filip Cleeren

Editado: 4 nov 2026, 15:10

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Han surgido nuevas dudas sobre el futuro de la propiedad mayoritaria de Cadillac en Fórmula 1 en medio de informaciones de que TWG Global, de Mark Walter, busca desprenderse de parte de sus acciones. Y Fenway Sports Group, propietario del Liverpool FC, está entre las partes interesadas.

El multimillonario estadounidense Walter y sus empresas son objeto de una investigación federal del Departamento de Justicia de EE. UU., que investiga si las aseguradoras de Walter, incluidas Delaware Life Insurance Company, Clear Spring Life y Annuity, invirtieron indebidamente fondos de asegurados en negocios afiliados. Las transacciones supuestamente implicadas rondan los 20.000 millones de dólares en préstamos e inversiones que presuntamente no fueron divulgados de forma adecuada.

Algunos de esos fondos se habrían utilizado supuestamente para expandir el creciente imperio deportivo de Walter, que en un momento incluyó al equipo de béisbol Los Ángeles Dodgers, al equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers, una participación minoritaria en el club de fútbol Chelsea y el equipo de la WNBA Los Ángeles Sparks. TWG Global ha negado de forma reiterada cualquier irregularidad.

TWG Global también es la empresa matriz de TWG Motorsports, que posee la mayoría de Cadillac, así como de sus escuderías de NASCAR, IndyCar, IMSA y Australian Supercars. General Motors, la empresa matriz de la marca Cadillac, también posee una participación minoritaria no revelada en el equipo de F1, ya que suministra infraestructura y personal, y está desarrollando futuros motores.

Por qué Cadillac F1 podría ser el siguiente en la lista de recortes

Walter ya ha pasado a vender los Lakers y su participación del 12,8% en Chelsea, y LA Sparks también está a la venta. El sitio web de negocios deportivos Sportico ha informado ahora de que Walter también busca desprenderse de parte de su participación mayoritaria en el equipo Cadillac F1, valorando el equipo en alrededor de 3.000 millones de dólares.

The Washington Post ha informado de que una de las varias partes interesadas es Fenway Sports Group, de John Henry, propietario del Liverpool FC y del equipo de béisbol Boston Red Sox. FSG vendió recientemente el 38% de su participación en Liverpool, y ya tiene presencia en el motorsport como accionista al 50% del equipo RFK Racing en NASCAR.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Aunque TWG Global inicialmente desestimó las sugerencias de que podría vender parte de su equipo de F1, hay razones plausibles por las que podría ser el siguiente activo en ponerse a la venta si Walter se ve obligado a reemplazar los préstamos entre partes vinculadas en cuestión con capital nuevo.

El grupo de Walter, Guggenheim Baseball Partners, compró LA Dodgers por 2.150 millones de dólares en 2012 a través del tribunal de quiebras.

Los lucrativos derechos de televisión locales y un aumento de popularidad y de ingresos por patrocinio en el extranjero tras el fichaje de la superestrella japonesa Shohei Ohtani han hecho que el club se convierta en la primera franquicia de béisbol en alcanzar 1.100 millones de ingresos brutos en 2025. Eso ha elevado a los Dodgers a la misma estratosfera que las mayores franquicias deportivas del mundo, como el Real Madrid, el FC Barcelona y el equipo de la NFL Dallas Cowboys.

A medida que su valoración se disparó hasta alrededor de 7.800 millones de dólares, según Forbes, mientras ganaba campeonatos de la World Series de forma consecutiva en 2024 y 2025, el equipo Dodgers es la gallina de los huevos de oro de Walter, por lo que probablemente sea el último activo deportivo de primer nivel al que TWG se aferrará.

El equipo Cadillac F1 está en una posición muy diferente, al haberse incorporado a la categoría este año tras un prolongado proceso de entrada. Tras pagar una tasa antidilución de 450 millones de dólares por el derecho a incorporarse como 11º equipo de expansión, TWG Global y su socio General Motors habrían estado invirtiendo recursos que se entiende que superan los 1.000 millones de dólares en construir el equipo, lo que incluye sedes de última generación tanto en Silverstone, en Reino Unido, como en Fishers, Indiana.

Cadillac ha tenido un comienzo razonable en su vida como equipo de F1, con actuaciones relativamente respetables para un equipo nuevo empañadas por una fiabilidad por debajo de lo esperado, pero su camino para convertirse en un equipo de F1 exitoso sigue siendo una propuesta a largo plazo.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mientras tanto, el auge de popularidad de la F1 y su límite presupuestario han hecho que las valoraciones de los equipos se hayan disparado en los últimos años, con los equipos punteros obteniendo ahora beneficios.

Combinado con la escasez de una parrilla cerrada de 11 equipos, ese sistema de franquicias ha llevado a una cifra inflada de 3.000 millones de dólares para un equipo actualmente no competitivo, aunque con importantes activos de infraestructura y el respaldo de GM.

Se ha contactado con TWG Global para obtener comentarios, mientras que representantes de GM declinaron comentar las informaciones recientes.

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