El promotor saudí habló de derechos humanos con pilotos de F1

El primer Gran Premio de Arabia Saudí tendrá lugar en el circuito urbano de Yeda a finales de este 2021, con un acuerdo por delante de 10 años de participación en Fórmula 1.

Si bien la decisión de disputar un gran premio en Arabia Saudí ha sido muy criticada por entidades como Amnistía Internacional, que comentó que el evento "formaría parte de los esfuerzos del país por lavar con el deporte su lamentable imagen sobre derechos humanos".

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, ya ha hablado del enorme problema que suponen los derechos humanos en algunos países donde compite la F1, y se dirigió a las autoridades de Bahrein para tratar el asunto ya a principios de año.

El promotor del Gran Premio de Arabia Saudí y presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, el príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal, comentó que estaría encantado de hablar de esas preocupaciones "no solo con Lewis Hamilton, sino con cualquiera, cualquier persona o medio de comunicación".

"Me reuní en Silverstone con un par de pilotos", reveló el Príncipe Khalid a una serie de medios entre los que se encontraba Motorsport.com.

"No voy a dar nombres, pero Lewis Hamilton no era uno de ellos. Escuché sus preocupaciones y hablé con ellos abiertamente".

"Les dije: escuchad, no voy a deciros nada, venid a Arabia Saudí y lo veis. Y si queréis venir aquí antes de la carrera, podéis venir, y juzgáis por vosotros mismos".

"Diga lo que diga de mi país, es mejor que vengas y lo veas tú mismo, que te reúnas con la gente local, y entonces podrás formar tu opinión".

"Seguro que tienes amigos en equipos que han venido a la Fórmula E o al Dakar. Puedes preguntarles, y ellos te pueden dar su opinión".

"Pueden venir y tener la oportunidad de ver nuestro país libremente, y luego pueden expresar su opinión sobre nuestro país, porque estamos seguros de lo que progresamos y hacia dónde vamos. Así que no tenemos ningún problema [en discutirlo]".

Arabia Saudí ha estado acogiendo un número creciente de grandes eventos deportivos internacionales en los últimos años, incluyendo un evento de Fórmula E en Diriyah desde 2018 y el Rally Dakar desde 2020.

La F1 se ha volcado en su programa We Race As One desde el comienzo de la temporada 2020, con el objetivo de hacer que el deporte sea más diverso e inclusivo, así como para destacar otros asuntos sociales de importancia.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre en qué va a contribuir el evento con el programa We Race As One de la F1, el Príncipe Khalid dijo que estaban "trabajando estrechamente" para "alinearse en los mismos objetivos".

"A partir de ahora, las cosas están avanzando muy bien entre nosotros", dijo.

"Esto forma parte de nuestra estrategia, en Arabia Saudí, de abrir nuestro país".

"Queremos demostrar la calidad de vida de cualquiera de los saudíes o de cualquiera que visite Arabia Saudí. Esto nos ayudará a conseguir nuestros objetivos".