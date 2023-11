El presidente de Ferrari defiende a Vasseur y lo nuevo que ha traído

El presidente de Ferrari estuvo presente en el Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1 para seguir en persona el espectáculo que Liberty Media había montado en la ciudad estadounidense y, como acostumbra a hacer, eligió un único medio de comunicación al que conceder una entrevista.

Fue el turno de la BBC, en donde el número uno de los del Cavallino Rampante defendió la figura de Fred Vasseur, quien recibió la llamada a principios de año para sustituir a Mattia Binotto: "No podría estar más contento, porque Ferrari avanzar al 100% en la dirección correcta, viendo el cambio positivo que esperaba".

Y uno de los aspectos que destacó Jonh Elkann es cómo el equipo, bajo la dirección del francés, está "mucho más unido, tanto que hay gente con un talento increíble que quiere ir a Ferrari, y eso es una señal muy fuerte". El presidente de los italianos atribuye especialmente dos méritos al director de la escudería, puesto que ya no existe la caza de un culpable cuando se comete un error, sino que se asumen la responsabilidad.

"La responsabilidad, ese es nuestro pensamiento, es muy importante porque es uno de los factores determinantes que ha permitido a nuestros competidores hacerlo bien, y hay que añadirle la agilidad, a pesar de que son organizaciones muy grandes", comentó. "Suelen ser estructuras más rápidas en el desarrollo, y Fred [Vasseur] tenía esos atributos, puesto que había trabajado en el automovilismo toda su vida y ha tenido mucho éxito en diferentes categorías".

"Incluso en la Fórmula 1 había dirigido equipos más pequeños [Sauber y Renault]", explicó. "Vasseur, por lo tanto, trajo consigo la cultura de la responsabilidad y la agilidad de alguien que había estado en estructuras más eficaces y ágiles, eso es algo de lo que carecíamos en comparación con nuestros rivales más fuertes".

No solo eso, sino que Ferrari ganó las 24 Horas de Le Mans con el 499P, y la sensación que ha dado el Cavallino Rampante es que hay una sola empresa y que no hay divisiones internas, entre Gestione Sportiva y los demás departamentos: "Ahora tenemos una organización muy clara, somos una sola empresa y nos sentimos orgullosos de serlo, algo que hemos intentado fomentar especialmente en los últimos años".

Otro indicativo del crecimiento de los de Maranello son las paradas en boxes: "En 2020 tuvimos una temporada realmente mala, y me sorprendió que nos fuera peor en la clasificación de detenciones en el pitlane que en el campeonato. Eso fue un indicador de una mentalidad equivocada, porque al final para ganar tienes que ser bueno en todo".

"Y es cierto que si no tienes un coche competitivo, el resto no te ayudará a ganar, pero si no tienes la mentalidad adecuada, es difícil remontar y llegar a algo", comentó el presidente de la marca.

En 2022, los cambios de los neumáticos por debajo de los tres segundos fueron del 80%, mientras que este curso subieron al 88%, para ser, tan solo por detrás de Red Bull, los mejores, y eso es algo que John Elkann atribuye a Diego Loverno, el director deportivo que sustituyó a Laurent Mekies.

El hecho de que Maranello pudiera volver a ser atractivo para los ingenieros extranjeros puede ser otro factor de crecimiento: "Lo importante es tener el mejor equipo posible, contar con mujeres y hombres de diferentes nacionalidad y orígenes es muy apreciado por nosotros".

"Nuestra identidad es claramente italiana, pero eso no es en absoluto una desventaja, al contrario, es una base sobre la que podemos integrar talentos muy fuertes de diferentes lugares", comentó el máximo responsable de la legendaria estructura que tanto ha cosechado en el automovilismo.

John Elkann alabó el trabajo realizado por el equipo tras el incidente con la alcantarilla de Carlos Sainz: "Me gustó la reacción, el equipo fue rápido, trabajaron muy duro y repararon el coche, lo que permitió a Carlos [Sainz] ir fuerte en la clasificación. Esa es la actitud que hay que tener, y será importante para crecer en 2024".

No obstante, todavía no deja claro si más allá de ese año seguirá la misma alineación de pilotos: "Charles [Leclerc] es un piloto muy fuerte que tiene un enorme potencial, y no hay razón para que no se convierta en campeón del mundo. Creemos que nuestros planes son buenos, y tenemos potencial para ir fuertes, tendremos que ser capaces de trabajar para convertir el potencial en resultados reales".

Para ello, los de Maranello tendrán que lidiar con un Red Bull y un Max Verstappen que parecen superiores: "Si dominan, significa que son muy buenos, y eso es bueno, porque el deporte aspira a apretar para llegar a los mejores, pero si nadie parece capaz de alcanzarles, eso no es bueno. Aunque ahora el panorama parece más abierto, en la última carrera en Abu Dhabi hay muchas posiciones en juego, y eso es bueno, cuanto más competitivo seas, mejor".

