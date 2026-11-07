Fórmula 1 GP de Sao Paulo

"Mi preparación para 2027 empieza ahora", dice el campeón Antonelli

Tras cuatro días vertiginosos, Kimi Antonelli dice que su título de Fórmula 1 todavía parece surrealista y no lo termina de asimilar, pero que no le ha distraído de la tarea que tiene entre manos.

Filip Cleeren

Editado: 7 nov 2026, 11:21

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Ha sido toda una semana muy especial para Kimi Antonelli.

Después de celebrar su título mundial (récord histórico de precocidad) en el podio del GP de México, donde fue levantado en volandas por Lewis Hamilton y Max Verstappen, y en la fiesta posterior a la carrera, al italiano lo llevaron rápidamente el lunes a compromisos con patrocinadores en la capital mexicana.

Antonelli voló después a São Paulo durante la noche para un encuentro muy especial con la familia Senna, rindiendo homenaje al héroe de su infancia. Tras otra aparición con un socio a instancias de Petronas, patrocinador principal de Mercedes, volvió al trabajo para atender a los medios en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

El casco de Andrea Kimi Antonelli dedicado a Ayrton Senna

Foto de: Andrea Kimi Antonelli

Por citar al personaje que da título a la clásica película de 1986 Todo en un día: "La vida se mueve bastante rápido. Si no te paras y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perdértela".

Ese momento para parar y reflexionar aún no ha llegado para la última superestrella de la F1, y ¿cómo podría hacerlo en medio de un agotador triplete?

"He tenido una secuencia de acontecimientos muy loca estos días", dijo Antonelli el jueves. "Gané el campeonato, luego pasé tiempo con la familia Senna, lo que ya fue un acontecimiento increíble. Así que, sin duda, me habría gustado tener un poco más de tiempo para simplemente sentarme y reflexionar y darme cuenta de lo que pasó".

"Todavía parece surrealista, ¿sabes? Esta mañana, el equipo me dio una camiseta especial y cuando la miré, pensé: 'Wow. ¿Esto es siquiera real?' Había tantas cosas pasando a la vez que también está como sobrecargando mi cabeza."

Terminar el año como campeón mundial de pilotos de F1

Antonelli sentía que la Ceremonia de Entrega de Premios de la FIA del 12 de diciembre en Shanghai sería el 'momento claro' en el que su logro histórico podría finalmente empezar a calar, con la temporada terminada y el trofeo de campeón del mundo físicamente en su poder.

Esa gala será el momento oficial en el que Antonelli sea coronado campeón del mundo, pero la dirección de la F1 ya había hecho todo lo posible para capturar el momento en México, trabajando con Mercedes y la FIA para honrar a Antonelli con una ceremonia de podio especialmente diseñada.

Los productores de la ceremonia posterior a la carrera eligieron la icónica canción italiana Nessun Dorma, una coincidencia apropiada, ya que era la melodía favorita del difunto abuelo de Antonelli, lo que provocó una fuerte reacción emocional.

Después sonó Sarà Perché Ti Amo, evocando su uso en Monza tras la victoria de remontada de Antonelli. "La primera canción fue muy emotiva para mí porque era una canción que mi abuelo siempre solía escuchar, así que fue muy especial oír eso", dijo Antonelli después, el domingo por la noche, entre lágrimas. "Creo que estaría muy orgulloso."

Avancemos hasta São Paulo, sin embargo, y Antonelli prometió dejar en suspenso el resto de las celebraciones hasta que termine la temporada. ¿Brasil? Vuelta al trabajo como siempre, ya que con el título asegurado Antonelli ya puede empezar a pensar en cómo defenderlo el año que viene.

"En realidad estoy muy emocionado de estar aquí", dijo pese a la fatiga acumulada. "Es una buena oportunidad para intentar terminar la temporada en lo más alto, pero también siento que mi preparación para 2027 empieza ahora".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Va a ser importante terminar la temporada fuerte para ganar confianza de cara a 2027. Y luego, una vez que termine la temporada, tendré unos días para disfrutar de todo lo demás".

El lujo que le proporcionan su dominio en 2026 y haber sellado el título pronto es la libertad de atacar las cuatro carreras restantes sin presión. ¿Verá la F1 una versión diferente y más agresiva de Antonelli? Más relajada, sí, pero Antonelli sentía que también era importante para él no perder la intensidad que le llevó hasta aquí en primer lugar y le permitió ganar nueve grandes premios.

"No estaré tan tenso ahora que el campeonato está decidido, creo que podré disfrutar aún más de pilotar", reconoció. "Pero lo importante es no estar demasiado relajado. Sigue siendo importante tener la misma intensidad. Por supuesto, todavía tenemos que ganar el campeonato de constructores y sería muy bonito sellarlo este fin de semana".

"Así que, por mi parte, solo pensaré en ganar la carrera. Voy a intentar salir a pista con la misma determinación e intensidad, la misma hambre".

"Por supuesto, más relajado... pero no demasiado."

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