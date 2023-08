Por qué Williams diseña su F1 de 2024 sin un equipo técnico

El equipo de Grove estuvo sin director técnico desde la salida de François-Xavier Demaison en el mes de diciembre, y aunque anunciaron el fichaje de Pat Fry, procedente de Alpine, no podrá ejecutar sus labores hasta el invierno. La escudería tampoco nombró oficialmente a un sustituto temporal, quien debería haber sido el segundo al mando de ese aspecto para tratar de tener un monoplaza competitivo en 2024.

Con el trabajo ya muy avanzado en el nuevo coche, el jefe de Williams, James Vowles, reveló que reunió a un comité para diseñar el desarrollo inicial: "Pat [Fry] no estará con nosotros a tiempo como para influir realmente en los primeros elementos del monoplaza del año que viene".

"He formado un grupo de personas, que incluye a algunos nombres importantes de la aerodinámica, como Dave Warner, que está actuando como nuestro director técnico interino, a Dave Robson [jefe de rendimiento del vehículo] y yo también", comentó el británico.

"No es la mejor manera de hacerlo, pero hay un grupo de individuos que básicamente están de acuerdo en la dirección que debemos seguir. Todos somos sensatos a la hora de tomar decisiones, pero eso significa que estamos unidos en nuestra visión de hacia dónde vamos".

James Vowles reconoció que la actual división del trabajo no era una "solución a largo plazo", sino más bien un parche hasta que Fry asuma el control total: "Va en la dirección correcta, pero está claro que no es una solución a largo plazo. Esas llegarán cuando Pat empiece y tenga mucho más control sobre las riendas de ese viaje".

El máximo responsable de Williams también confirmó que el coche actual no contará con más mejoras durante el resto del año, puesto que destinarán los recursos a su sucesor como parte de un cambio mayor en el concepto de diseño "fundamental": "El monoplaza que tenemos, eso es todo, no tenemos nada más para el resto de la temporada. El objetivo, y no solo ahora, sino desde hace algún tiempo, ha sido el 2024, y en realidad parte para el 2025 y también el 2026".

"Hay demasiadas cosas que estamos cambiando, como algo fundamental", explicó Vowles. "Prefiero centrarme en romper sistemas y reconstruirlo en lugar de intentar arreglármelas".

