Por qué Leclerc mantiene la fe en Ferrari F1 para 2023

El resumen de la temporada 2022 de Fórmula 1 señalará muy probablemente el impulso que vivió Red Bull tras la reducción de peso que consiguieron partir del Gran Premio de Emilia Romagna, lo cual les ha llevado a la cima. Antes de eso, Ferrari parecía estar cómodamente coronando la primera posición, con Charles Leclerc ganando dos de las tres primeras carreras, y su principal rival, Max Verstappen, enfrentándose al doble golpe de la poca fiabilidad y de un coche que no se adaptaba perfectamente a él.

A partir de Imola, sin embargo, como Verstappen fue capaz de dar un paso adelante con un RB18 que se adaptaba mejor a su conducción, a Leclerc siempre le iba a costar volver al juego. Pero, a pesar de que la campaña de Leclerc y Ferrari se ha visto descarrilada por una combinación de costosos problemas de fiabilidad (España y Azerbaiyán), así como por problemas de estrategia (Mónaco y Silverstone) y errores de los pilotos (Imola y Francia), no fue hasta que llegó la ventaja de ritmo de Red Bull después de las vacaciones de verano, lo que hizo que el piloto monegasco sintiese que toda esperanza estaba perdida.

En declaraciones a Autosport, Leclerc reflexiona sobre el momento en que se dio cuenta de que todo había terminado: "Mucha gente cree que ese momento es el Gran Premio de Francia, pero para mí fue en Spa. Durante el parón veraniego creí que aún teníamos posibilidades de seguir en carrera hasta el final".

"Luego llegó el Gran Premio de Bélgica y fue el primer fin de semana de la temporada en el que Red Bull fue realmente superior en cuanto a ritmo. Después de ese fin de semana pensé que sería muy difícil mantener nuestras posibilidades intactas en el campeonato del mundo".

La confirmación de que el sueño se había acabado, estaba muy lejos de cómo estaban las cosas en la mente del monegasco, al volver del GP de Australia con una ventaja de 34 puntos en la clasificación sobre George Russell.

"Estábamos en una buena posición", reflexiona. "Había todo para creer en la posibilidad de jugarnos nuestras opciones hasta el final. Si pensamos en Bahréin, Jeddah y Melbourne, no hubo imprevistos. Habíamos completado todas las pruebas de invierno sin ningún problema y probablemente fuimos el único equipo que no tuvo que enfrentarse a ningún imprevisto".

"La tendencia se confirmó en las tres primeras carreras, tres fines de semana en los que éramos muy rápidos y fiables. Así que después de Melbourne estaba convencido de que íbamos a ser capaces de jugar hasta el final".

La época dorada no duró mucho. En Imola, la primera gran actualización de Red Bull para mejorar la aerodinámica y quitarle peso dio la victoria a Verstappen, y fue entonces cuando la temporada de Leclerc se torció. Los mayores golpes llegaron después, en España, Mónaco y Azerbaiyán, ya que lo que podrían haber sido tres victorias se convirtieron en ni siquiera un podio.

"En cuanto a la gestión de los neumáticos, todavía tenemos que progresar. Hemos visto un Red Bull más fuerte en este aspecto, especialmente en condiciones específicas, como en Suzuka" Charles Leclerc

Hubo un rayo de esperanza en Austria, cuando Ferrari disfrutó de una mejor vida de los neumáticos que Red Bull, pero esa sigue siendo la victoria más reciente de la Scuderia, respecto a las últimas carreras del año. Reflexionando sobre el cambio de ritmo de Ferrari, Leclerc señala algunas áreas clave que fueron en contra de su equipo, y que necesitan ser abordadas si se quiere llegar a las condiciones de Red Bull el próximo año.

"Al principio de la temporada, nuestro coche era generalmente mejor que el de Red Bull", dijo. "Luego ellos dieron algunos pasos adelante, vimos lo que traían a la pista durante muchos fines de semana, y para nuestra perspectiva esto llevó a una diferencia de rendimiento entre la clasificación y la carrera".

"Actualmente, creo que los puntos en los que tenemos que mejorar son la gestión de los neumáticos, la comunicación, la estrategia y la fiabilidad, que fue un problema con el que tuvimos que lidiar en la primera mitad de la temporada y que tuvimos que gestionar", recalcó Leclerc.

"Creo que hemos progresado en la comunicación y la estrategia, especialmente en las últimas carreras. El equipo ha hecho un gran trabajo en estos aspectos, y he visto el progreso. No ha sido muy evidente porque en algunas carreras las decisiones correctas son menos obvias.

"En cuanto a la gestión de los neumáticos, todavía tenemos que progresar. Hemos visto un Red Bull más fuerte en este aspecto, especialmente en condiciones específicas, como en Suzuka. En resumen, sabemos lo que nos falta, y en algunos frentes ya estoy viendo pasos adelante", aseguró el monegasco.

Aunque la campaña de 2022 ha tenido algunos momentos bajos, y ha puesto de manifiesto puntos débiles tanto en su propia conducción como en el funcionamiento de Ferrari que deben mejorarse de cara al futuro, también ha habido progresos positivos. En particular, Leclerc ha brillado regularmente los sábados, y ha sido capaz de exprimir su coche lo máximo posible. Dice que cuando quedó claro lo fuerte que sería el F1-75 en el ritmo de una sola vuelta, trabajó muy duro para asegurarse de cumplir su parte del trato.

"Es un ejercicio muy especial en el que cada detalle marca una gran diferencia", dice. "Los neumáticos tienen una ventana muy estrecha en la que ofrecen el máximo rendimiento, y no siempre es fácil alcanzarla porque las condiciones varían.

"Es un aspecto en el que he trabajado mucho y que creo que me ha ayudado esta temporada. En cuanto a la preparación, cuando sales a la pista el sábado siempre hay algo que cambia en comparación con los cálculos. Me refiero a la adherencia del asfalto, que puede ser mayor de lo esperado, o al viento, y en este escenario hay que ser rápido para entender y adaptarse.

"Cuando me he dado cuenta de que iba a tener la oportunidad de luchar por la pole y las victorias, he apretado más, incluso, sin saberlo, me ha hecho salir aún más de mí mismo. Al final es una progresión, de 2019 a hoy. Pero el mayor paso que he dado es el relacionado con la gestión de la carrera, pero es difícil sacar este aspecto con un Red Bull tan fuerte", asegura.

Desde luego, no era automático que Leclerc fuera capaz de ponerse tan a tono con el coche. Al igual que Carlos Sainz confesó recientemente que tuvo que cambiar su estilo de conducción para adaptarse al F1-75, Leclerc también tuvo que hacer varios cambios de cara a la temporada de 2022.

"Creo que todos los pilotos han tenido que cambiar su estilo de conducción de alguna manera porque lo que tenemos hoy son coches más pesados que antes", explicó. "En los primeros meses también tuve que adaptarme. No fue una sensación inmediata. Desde que debuté en la Fórmula 1 siempre había conducido la misma generación de coches, y tuve que cambiar algunas cosas.

"Hicimos un gran trabajo durante los test de pretemporada, consiguiendo captar inmediatamente las áreas en las que centrarnos y las necesidades de estos nuevos coches en términos de conducción. Ya en la primera carrera me sentí bien con el coche. Tuve la sensación de poder extraer el máximo potencial que podía dar".

"Cuando me di cuenta de que iba a tener la oportunidad de luchar por la pole y las victorias, apreté más, incluso sin saberlo, me hizo sacar aún más de mí mismo. Al final es una progresión, desde 2019 hasta hoy"

Mientras que la temporada de altibajos de Ferrari ha acaparado algunos titulares sensacionales, especialmente cuando las cosas han ido mal, el estado de ánimo dentro del equipo ha sido excepcionalmente tranquilo.

De hecho, su presidente, John Elkann, habló antes del Gran Premio de Italia sobre tener paciencia para que Ferrari espere hasta 2026 para conseguir un título. Leclerc no comparte el mismo calendario. Su objetivo es enmendar lo que no salió bien este año y seguir adelante con su próxima temporada.

"Exactamente", sonríe. "Sé que el presidente ha dicho que es un objetivo a alcanzar en 2026, pero como piloto no puedo pensar en ese plazo. Soy muy impaciente. Me prepararé y haré todo lo posible para ser campeón del mundo en 2023".