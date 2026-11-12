Fórmula 1

La profunda reflexion de Daniel Ricciardo sobre por qué no vuelve al paddock de la F1

Ricciardo se apartó de los focos cuando terminó su carrera en F1. Este es el motivo por el que no está seguro siquiera de querer volver.

Benjamin Vinel

Editado: 12 nov 2026, 9:23

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Fans echan de menos a Daniel Ricciardo

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Daniel Ricciardo ha profundizado en las razones por las que se ha mantenido alejado del paddock de la Fórmula 1.

La carrera de Ricciardo en la F1 terminó después del GP de Singapur de 2024, cuando el piloto de RB fue sustituido por Liam Lawson tras una temporada difícil hasta ese momento.

En los últimos dos años, el australiano se ha mantenido alejado de los focos, pasando más tiempo en casa y menos en aviones, aunque sí se convirtió en embajador global de Ford Racing.

No todos los expilotos de F1 permanecen inactivos cuando dejan de competir en el campeonato del mundo. Algunos de ellos compiten en otras categorías; entre 2025 y 2026, Robert Kubica, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries ganaron las 24 Horas de Le Mans.

Otros se convierten en comentaristas de televisión, como Jenson Button, David Coulthard, Heikki Kovalainen, Nico Rosberg y Jacques Villeneuve, entre muchos otros.

Ricciardo aún no se ha implicado en nada de eso, y cuando le preguntaron en el podcast Beyond The Grid si le veríamos de vuelta en el paddock de la F1 en alguna modalidad, el ganador de ocho grandes premios respondió: "No estoy seguro".

"Si me lo hubierais preguntado hace un año, habría dicho: 'No, ya no quiero simplemente estar por allí nunca más'. En aquel momento, sentía mucho dolor, así que estar por allí me causaba demasiado dolor. Era muy negativo al respecto".

"Pero creo que también en los últimos dos años he intentado entender mi ego. Hubo algunas sensaciones de, supongo, como una muerte del ego, cuando todas estas cosas pasan y se derrumban delante de ti. Entonces estaba como, ¿por qué soy tan anti? Vale, eso también es mi ego hablando, 'Oh, nunca voy a volver al paddock, no quiero ver a ninguna de esas personas', y eso también es probablemente mi ego intentando protegerme".

"Ahora estoy en un punto en el que aprecio mucho muchas de las cosas que me dio la F1 y también las relaciones; todavía hablo con muchos de los pilotos, ingenieros, mecánicos; hay relaciones que sigo teniendo. Incluso en Singapur 2024, me quedé bastante tarde en el circuito aquella noche después de la carrera, porque sabía, estaba como, no sé cuándo voy a volver. Así que intenté despedirme de tanta gente como pude, pero fue muy sombrío, simplemente no de la manera en la que probablemente quiero despedirme de algunas personas".

Daniel Ricciardo, Racing Bulls

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Así que sí quiero, pero creo que aquello con lo que he estado dividido es que si vuelvo demasiado pronto, ¿va a ser simplemente como, 'Eh, Daniel, ¿va a volver, qué está haciendo?'. No quiero esa especie de carga mediática con eso, solo quiero poder ir y ver a algunos amigos, pero también aprecio que esa no es la realidad de un paddock de F1 y cómo funciona, y lo entiendo. En cierto modo por eso tampoco he vuelto, porque no quiero la atención, y creo que si entro en el paddock sin un propósito, es como, 'Vale, ¿por qué está Daniel aquí, solo busca que le hagan una foto?'. Esas son simplemente cosas que me digo a mí mismo", dijo riéndose.

"En realidad no quiero viajar. Pensar en el calendario de la F1 me asusta, así que ahí es donde estoy como, no creo que haya nada ahí que yo...".

"Hablé con algunos amigos, de otros deportes, que ahora son deportistas retirados pero volvieron a su deporte como mánager, como propietarios de equipo, o asumieron un rol. Es curioso. Uno de ellos en particular dijo: 'No es más fácil que cuando competía', porque sigues estando tan implicado, especialmente con los deportistas, que sus problemas son tus problemas, y no llegas a casa y te liberas trabajo. Sigues viviendo con el peso de un deportista".

"Me encanta hablar con pilotos más jóvenes y me encanta intentar compartir parte de mi conocimiento y mis experiencias. Simplemente no creo que quiera pasar por todas esas emociones otra vez; es mucho. La idea de simplemente estar fuera de eso y vivir un poco más ligero, libre, simplemente se siente más agradable y mejor".

"No creo que eso me ayudara a ser quizá la mejor versión de mí mismo, especialmente cerca de personas que me importan".

El australiano ha estado viendo carreras por televisión, y su padre disfruta de su perspectiva. Entonces, ¿podría disfrutar siendo comentarista alguna vez? "¡Los viajes!", exclamó Ricciardo.

Daniel Ricciardo, Grace Ricciardo, Joe Ricciardo

Photo by: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

"Es difícil, porque mucha gente me dice: 'Oh, serías genial en televisión'. Mira, hay una parte de mí que, sí, sería increíble compartir muchas de mis experiencias y conocimientos. Incluso si veo una carrera con, incluso con mi padre, mi padre dice: 'Tío, alguien tiene que escuchar lo que tienes que decir durante una carrera, porque aprendo muchísimo de ti cuando veo una carrera'. Obviamente eso es solo porque yo era uno de los 20. Hay, supongo, unos cuantos de nosotros que realmente lo hemos experimentado a ese nivel. Obviamente aprecio que muchos expilotos estén ahora en ese espacio, hay una razón para ello".

"También hay algo refrescante en hacer algo completamente diferente con la vida. Poder vivir quizá dos vidas, en cierto modo, pensar en eso también es realmente bastante bonito. Quizá simplemente cerrar ese libro y seguir adelante, eso también suena bien. Pero luego hay momentos en los que estoy como, tengo 35 años de sabiduría y conocimiento de carreras; simplemente guardarlo en una caja y no dejar que nunca se vea o se escuche, ¿es eso un desperdicio?".

"No lo sé. Creo que por eso no me he lanzado realmente a nada, porque estoy intentando asegurarme de que lo que hago sea lo correcto".

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