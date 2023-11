Por qué la carrera de Brasil fue más útil de lo que pareció para Piastri

El monoplaza de Kevin Magnussen golpeó a Oscar Piastri en la salida de la carrera del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1, por lo que el australiano entró en boxes para retirarse al final de la primera vuelta, pero una bandera roja le dio a McLaren la oportunidad de reparar su coche y sacarlo de nuevo.

Sin embargo, al igual que su compatriota, Daniel Ricciardo, eso significó que estaba una vuelta por debajo en la reanudación, sin ninguna posibilidad de recuperar el giro, con lo que la distancia restante se convirtió en una especie de sesión de pruebas inesperada.

"Después del sábado, tenía algunas cosas claras que quería intentar mejorar, y creo que experimenté mucho con ello, algunas cosas con éxito, otras no, pero es muy raro que tengas una oportunidad así, de probar cosas", dijo. "Por supuesto, preferiría que no se me presentara la oportunidad, pero cuando se presenta, hay que intentar aprovecharla con la falta de pruebas que tenemos".

"Solo intenté mantenerme en la vuelta de cabeza y, aparte de eso, aprender todo lo que pudiera. No ha sido el fin de semana más fácil", continuó el piloto de los de Woking. "Y gracias al increíble esfuerzo de todo el mundo para volver a montar el coche en 20 minutos, lo que no fue fácil, pude dar 70 vueltas extra que de otra forma no habría dado, así que he aprendido mucho, en general, pero también para cuando vuelva el año que viene".

El australiano fue víctima involuntaria del incidente que involucró a Kevin Magnussen, Alexander Albon y Nico Hulkenberg en la salida, y cuando Motorsport.com le preguntó sobre ello, explicó: "Frené en la curva 1 y miré por el retrovisor. Vi el neumático de alguien volando por los aires y pensé que no tenía muy buena pinta, y recibí un impacto después de eso".

"Es una pena, no había nada que pudiera haber hecho, oero cuando te clasificas en ese tipo de posiciones, te expones mucho más a cosas así. Todo empieza el viernes, por desgracia", comentó Oscar Piastri, que fue décimo tras hacer un trompo en su intento de la Q3, algo que no calificó de mala suerte.

"Al mismo tiempo, creo que el dicho de que la suerte es tuya es muy cierto. Creo que tanto yo como el equipo no ejecutamos el viernes todo lo bien que deberíamos haberlo hecho", comentó. "Y, en cierto modo, eso me ha colocado en la décima posición de la parrilla, y me ha dejado más expuesto a que sucedan cosas así, así que, si hubiera salido donde lo hizo Lando [Norris] o más adelante, no habría tenido ese accidente".

"Así que tienes que intentar ponerte en la mejor posición posible. No tiene sentido culpar a la mala suerte y no reflexionar sobre las cosas que puedes mejorar", dijo el australiano, aunque sin el trabajo de su equipo no habría podido continuar.

El director de los británico, Andrea Stella, comentó la situación: "Tuvimos daños en el suelo del alerón trasero y en las aletas del conducto de freno trasero. El fondo y el alerón pudimos repararlos, pero, desafortunadamente, el alerón del conducto de freno trasero no pudimos, y eso significa que Oscar [Piastri], aunque pudo reincorporarse a la carrera, arrastraba una importante desventaja de tiempo por vuelta".

"Desgraciadamente, las últimas carreras para Oscar han sido un poco accidentadas, esperemos que las últimas carreras sean más suaves", continuó. "Y tendremos más tiempo en los entrenamientos para que pueda consolidar la velocidad en una vuelta y en un stint, y pueda volver a hacer carreras fuertes como ha hecho a menudo esta temporada".

