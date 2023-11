Norris cree que "no merecía la pena el riesgo" de buscar la victoria

Tras la reanudación de la carrera en Brasil, Lando Norris se colocó muy cerca del líder, Max Verstappen, y tuvo una pequeña oportunidad de adelantar poco después, pero Verstappen mantuvo la primera posición y a partir de ahí se escapó para dominar.

Según Norris, tenía la posibilidad de hacer un segundo ataque a Verstappen, pero dijo que era mejor no comprometer potencialmente su carrera y darle la oportunidad a Fernando Alonso de intentar pasarle en la pista.

"La oportunidad de competir contra Max sólo iba a ser durante unas pocas vueltas", explicó Norris. "No íbamos a encontrar de repente el ritmo que necesitábamos para competir con él durante toda la carrera".

"Fernando estaba detrás de mí. Sabemos que el ritmo de carrera [de Aston Martin], especialmente cuando la degradación es alta, puede ser muy bueno".

"Ayer no tenían aire limpio, pero hoy iban a tener esa oportunidad y estaban en una posición para potencialmente mejor para conseguir mucho más".

"No quería comprometer mi propia carrera por un intento más. Al mismo tiempo, me quedaba poca batería y si sobrecalientas los neumáticos demasiado y tan pronto, realmente puedes pagar el precio de eso muy caro".

"Lo intenté, no valía la pena un segundo intento por mucho que me hubiera gustado. Creo que podría haberlo conseguido, pero simplemente no merecía la pena el riesgo, podría haber caído en manos de Fernando y la gente de detrás", explicó.

Norris añadió que la mayor debilidad de McLaren en Brasil estaba en las curvas 10 y 12, pero que los nuevos neumáticos enmascararon esas debilidades.

"Hemos sufrido mucho en las curvas 10 y 12, es donde los Red Bull son extremadamente competitivos, sufríamos mucho, menos cuando llevábamos neumáticos nuevos".

"Pensé que si iba a tener una oportunidad, iba a ser ahí y en ese momento. Usé toda mi batería y el DRS y entonces puedes recortar distancias rápidamente. Hice una trazada buena en la curva 1, en la curva 2, pero Max también tenía mucho agarre. Si hubiera sido más tarde, su trazada en la curva 1, curva 2 habría sido mucho más comprometida"

"Pero como los neumáticos estaban nuevos aún y tenían mucho agarre, él tuvo una salida lo suficientemente buena como para que yo llegase en a su lado justo a la zona de frenada de la curva 4. Un par de metros más me habrían venido muy bien".

Galerías: las mejores fotos del GP de Brasil 2023 de F1

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, se caen en la salida 1 - 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alguaciles en el lugar del accidente de la primera vuelta 2 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los alguaciles se ocupan de un extintor 3 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los comisarios retiran del circuito el coche dañado de Alex Albon, Williams FW45 4 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Pierre Gasly, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 5 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Pierre Gasly, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 6 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 7 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 8 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 9 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 10 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 11 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, se cae en la salida 12 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Pierre Gasly, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 13 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida mientras Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, chocan al fondo. 14 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida mientras Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, chocan al fondo. 15 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida mientras Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, chocan al fondo. 16 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida mientras Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, chocan al fondo. 17 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, se caen en la salida 18 - 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, regresa al garaje tras un choque en la primera vuelta con Alex Albon, Williams FW45 19 - 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, se cae en la salida tras un contacto con Alex Albon, Williams FW45 20 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Oscar Piastri, McLaren MCL60 21 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 22 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 23 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 24 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, sale de su coche dañado tras un incidente en la salida con Alex Albon, Williams Racing 25 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, se cae al inicio de la carrera 26 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Un neumático suelto del accidente al inicio de la carrera 27 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El coche dañado de Alex Albon, Williams FW45, tras chocar con Kevin Magnussen, Haas VF-23, en la salida. 28 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El equipo de exhibición de la Fuerza Aérea Brasileña Esquadrilha da Fumaca (Escuadrón de Humo) actúa para el público en sus EMB-314 Super Tucanos. 29 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images El equipo de exhibición de la Fuerza Aérea Brasileña Esquadrilha da Fumaca (Escuadrón de Humo) actúa para el público en sus EMB-314 Super Tucanos. 30 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Los pilotos en la parrilla con los niños de la parrilla para el himno nacional 31 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, en la parrilla con los chicos de la parrilla. 32 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG, Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en la parrilla con los niños de la parrilla para el himno nacional. 33 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, con los niños de la parrilla. 34 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, con los niños de la parrilla. 35 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, piloto reserva de Mercedes-AMG 36 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Coulson Baker, alias Machine Gun Kelly, en la parrilla 37 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Coulson Baker, alias Machine Gun Kelly, en la parrilla 38 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Actuaciones de carnaval en la parrilla antes de la salida 39 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Bernie Ecclestone en la parrilla 40 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Bernie Ecclestone en la parrilla 41 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Mecánicos en la parrilla con Lance Stroll, Aston Martin AMR23 42 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, llega a la parrilla de salida 43 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla mientras se produce un accidente entre Kevin Magnussen, Haas 44 - 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla mientras se produce un accidente entre Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45. 45 - 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos llevan a Kevin Magnussen, Haas VF-23, a la parrilla de salida 46 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

