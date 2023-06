Pirelli encuentra más dificultades para ser el suministrador de neumáticos de F1

La FIA abrió hace poco la licitación para el contrato de neumáticos de la Fórmula 1 en el periodo de 2025 a 2027, con opción a prorrogarlo un año más. La semana pasada, el proceso de selección pasó a su segunda fase, cuando el organismo rector completó la evaluación de los candidatos y seleccionó a los licitadores aprobados, que al parecer son Pirelli y Bridgestone.

Aunque la federación internacional no ha confirmado formalmente la oferta de los japoneses, su rival italiano es consciente de que tiene competencia por el futuro contrato de la máxima categoría del automovilismo. Y aunque venció a Hankook para asegurarse la última licitación de gomas de 2020 a 2023, que posteriormente se amplió una campaña más, el director de Pirelli en el Gran Circo, Mario Isola, explicó por qué la batalla para hacerse con el siguiente acuerdo será mucho más difícil.

"Lo que puedo decir es que el pliego de condiciones es mucho más complejo que en el pasado. Hay muchas secciones y muchos elementos añadidos en comparación con el último al que nos presentamos, hay gran parte vinculada a la sostenibilidad, otra, a nuestra capacidad para suministrar un producto con determinadas características", dijo el italiano. "También se deben prestar servicios con determinados elementos, además de los ingenieros. Tuvimos que trabajar bastante para conseguir todos los documentos necesarios".

El proceso de la Fórmula 1 para elegir al futuro proveedor de neumáticos se basará en consideraciones de la FIA sobre los aspectos técnicos y deportivos de las gomas, así como los factores comerciales. Pirelli cree que algo que no debe pasarse por alto sobre su participación en el campeonato es la forma en que ha trabajado duro para convertirse en un socio importante, y ha ayudado a los responsables de la categoría a entregar lo que se ha pedido.

Además de patrocinar los circuitos y los grandes premios, los milaneses han participado activamente en las áreas dedicadas para los aficionados y ha creado la experiencia Pirelli Hot Laps para los invitados, con lo que Isola añadió: "En estos trece años, siempre tratamos de hacer todo lo posible para cumplir con las peticiones que tuvimos en diferentes temporadas".

"Desde 2011, hubo neumáticos de alta degradación, luego diferentes unidades de potencia, y las ruedas más anchas de 18 pulgadas. Más tarde, más degradación, después menos, siempre adaptamos nuestro producto a las peticiones", aseguró el italiano. "Además de eso, hemos sido muy activos en el lado de la promoción y el marketing, apoyando todas las peticiones del promotor y de la FIA".

"Creo que nuestro papel es más el de un socio que el de un patrocinador, y nos gustaría ser así", indicó. "Queremos formar parte del deporte, no porque queramos dictar nada, sino porque significa que cooperamos de una buena manera con las partes interesadas, además de hablar con los pilotos y equipos".

"Hemos construido un sistema que es muy eficiente para suministrar datos, estaba comparando un informe que hicimos en 2011 con uno de ahora y la diferencia es increíble. Te reirás de las páginas que proporcionábamos en 2011 comparado con el libro que entregamos ahora", explicó Mario Isola. "Todo eso a veces se da por hecho, porque cuando vas paso a paso, no te das cuenta de todo lo que han realizado en ese periodo".

Cuando se le preguntó si enfrentarse a una compañía como Bridgestone cambiaría algo de Pirelli, su director respondió: "Para ser sincero, no conozco su planteamiento, así que no puedo hacer comentarios al respecto. No sabemos quién es el rival, y sé que formalmente no solo sabemos, pero si se trata de uno diferente, entonces tengan un enfoque distinto".

Por su parte la empresa japonesa de neumáticos, que abandonó la Fórmula 1 en la temporada 2010, ha preferido no revelar más detalles sobre su oferta para hacer con el contrato de licitación de las gomas de la Fórmula 1 para el periodo que ocupa las campañas de 2025 a 2027 con opción a una más.

