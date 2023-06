Russell y Alonso, contra los neumáticos sin mantas en la F1

En un principio, las mantas para calentar los neumáticos iban a ser prohibidas a partir de la próxima temporada, pero el reglamento fue modificado posteriormente para que se mantuviesen, con la opción de que la FIA volviese a prohibirlas tras una decisión definitiva que llegará en julio.

George Russell fue uno de los cuatro pilotos que participaron en una prueba crucial de Pirelli tras el Gran Premio de España, junto con Mick Schumacher, reserva de Mercedes, y también los dos miembros de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz.

La importancia del tet radicaba en que tras ella, sólo queda una sesión más de pruebas para 2024, en Silverstone, con Red Bull y Haas como protagonistas, justo antes de que se tome la ya mencionada decisión final.

Aunque el test de Barcelona fue bien, y los neumáticos sin manta han progresado mucho desde que se probaron por primera vez, el piloto británico sugirió que las altas temperaturas y las características de la pista en España influyeron claramente.

"En retrospectiva, probablemente no se probó en las condiciones adecuadas y en el circuito adecuado", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si pensaba que los neumáticos sin mantas realmente eran aptos para competir.

"Creo que si vas a un circuito como el de Barcelona, con un asfalto bastante abrasivo, con la temperatura de la pista que era de unos 40º C y había mucha goma del fin de semana, eso cambia todo. Los neumáticos no estaban muy bien al salir del pitlane, pero más o menos en la curva 5 de la vuelta de calentamiento ya estaban a un nivel respetable".

"Pero si lo comparo con el comienzo del año, cuando hice una prueba en Jerez con 10º C en la pista, fue extremadamente difícil salir de boxes. Y si soy totalmente sincero, no creo que nosotros, como categoría, estemos todavía en condiciones de llevar estos neumáticos a las carreras reales".

"Estaría muy preocupado por todos los mecánicos en el pitlane durante una parada en boxes, estaría muy preocupado por la vuelta de salida en una carrera en condiciones más frías. Habrá accidentes, no tengo ninguna duda".

"Y creo que se está invirtiendo mucho trabajo, dinero y desarrollo en estos neumáticos. Creo que eso se podría invertir en otra cosa", añadió un crítico Russell.

Leclerc compartió la opinión del piloto de Mercedes y dijo que quería ver cómo se comportan estos neumáticos en condiciones menos favorables: "Creo que es muy pronto. Y aún no tengo todas las respuestas. Tengo que decir que en las condiciones que tuve durante la prueba, fue bien".

"Pero en temperaturas más bajas, no lo sé, no he probado estos neumáticos en temperaturas más bajas, y ahí es donde está el gran interrogante. Así que es muy complicado responder si estaría contento de ir a una carrera con estos [neumáticos]".

"Me gustaría probarlos en condiciones diferentes y ver si son aptos para las carreras en todas las condiciones. Pero, de nuevo, ha sido un test positivo con las condiciones de Barcelona".

Cuando se le pidió que explicara cómo funcionaban los neumáticos en España, Leclerc dijo: "Bueno, tienes cuatro o cinco curvas en las que es muy complicado, en las que los neumáticos necesitan coger temperatura. Cuando estás solo en la pista, no es tanto problema".

"Por supuesto, si estás compitiendo con otros coches, entonces se vuelve muy, muy complicado de gestionar. Si se mantiene en cuatro o cinco curvas, incluso en condiciones [de temperatura] bajas, entonces es algo que podríamos considerar".

"Pero obviamente con condiciones de temperaturas muy bajas, espero sea mucho más largo ese período de calentamiento, y entonces podría llegar a ser mucho más difícil", explicó.

Fernando Alonso, que utilizó neumáticos sin mantas térmicas en sus varias apariciones en la Indy 500, también dejó claro que no cree que sea la mejor opción para la Fórmula 1.

"Creo que depende de la energía de los neumáticos que se ponga en ese circuito en concreto", dijo el piloto de Aston Martin. "Creo que Barcelona ayuda a los neumáticos. En otros [lugares] las cosas serían muy difíciles".

"En Indy, creo que pones mucha energía en los neumáticos inmediatamente, y entonces está bien. ¿Pero en circuitos como Mónaco, o algunos otros? No soy un gran fan de quitar las mantas térmicas para ser sincero, y no veo la razón para hacerlo", concluyó el asturiano.