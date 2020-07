Los pilotos muestran su apoyo a la diversidad en Estiria

Tal y como sucedió en el Gran Premio de Austria, primera cita de la temporada 2020 de la Fórmula 1, los pilotos de la máxima categoría mostraron su apoyo en la lucha contra el racismo en la ceremonia de parrilla del GP de Estiria.

Antes de la ceremonia del himno, los pilotos se alinearon en la línea de meta, con Lewis Hamilton portando una camiseta negra con la leyenda Black Lives Matter, como hizo en la primera carrera. El resto utilizó la misma prenda, pero con la frase “Fin al racismo”.

La escena de varios pilotos hincando una rodilla en el suelo, símbolo en la lucha contra el racismo, se repitió, y fueron exactamente los mismos que hace una semana quienes prefirieron quedarse de pie: Kvyat, Sainz, Raikkonen, Giovinazzi, Verstappen y Leclerc.

Además, integrantes de Mercedes hicieron el mismo gesto para demostrar su apoyo al movimiento.

Durante los últimos días, Hamilton explicó que no obligó a nadie durante la primera carrera a arrodillarse, a pesar de los rumores que surgieron al respecto.

“Hay una historia, al menos una, que es completamente incorrecta. Nunca pedí, ni exigí a nadie que se arrodillara, ni siquiera lo mencioné. Fue algo planteado por la Fórmula 1 y por la GPDA”, dijo.

"Cuando hicimos la sesión informativa de pilotos, Sebastian [Vettel] y Grosjean lo mencionaron y preguntaron a los pilotos si estaban de acuerdo. Hubo varios que dijeron que no lo harían”.

“Dejé que todos dijeran lo que querían y después me dirigí a ellos: 'Chicos, que sepáis que yo lo haré, pero haced lo que creáis que es correcto’. Estoy muy, muy agradecido por los que se arrodillaron junto a mí. Pienso que continúa siendo un mensaje muy poderoso. En última instancia, si te arrodillas o no, eso no va a cambiar el mundo”.

Galería Lista Los pilotos se arrodillan en la parrilla antes de la salida. 1 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los pilotos se arrodillan en la parrilla antes de la salida. 2 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La concurrida parrilla previo a la carrera 3 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los pilotos se arrodillan 4 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos se arrodillan 5 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos se arrodillan 6 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos del Mercedes se arrodillan 7 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 se arrodilla 8 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos del Mercedes se arrodillan 9 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Campeones de la F1 que se fueron y después regresaron: