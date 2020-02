Los pilotos de F1 ven peligrar un apetecible fin de semana libre

Tardaban en llegar las primeras polémicas por el excesivo calendario que estrena la Fórmula 1 en 2020, con 22 carreras. Esa cifra récord se ha compensado con la reducción de test de temporada y en el futuro se planea eliminar la jornada del jueves, pero sigue provocando malestar entre pilotos y equipos.

Son muchas semanas al año, multitud de viajes a los que hay que sumar compromisos y que reducen mucho la vida social y sobre todo la familiar. En especial de los miembros del equipo que tienen que viajar varios días antes a los circuitos para tener todo el material listo a tiempo.

Por si fuera poco, la Fórmula 1 quiere que todos los pilotos y equipos asistan este año a un evento especial por el 70 aniversario del mundial. Será en Londres, pero en una fecha que a los protagonistas del campeonato no agrada.

El festival se celebrará el fin de semana del 16 y 17 de mayo (la primera carrera fue el 13 de mayo de 1950). El problema es que los dos fines de semana anteriores son de gran premio (el de Holanda el 3 de mayo y el de España el 10), y cuatro días después llegan los primeros entrenamientos libres (en jueves) del GP de Mónaco.

Los pilotos quieren discutir eso con la FIA en cuanto haya ocasión, en los test o en el primer gran premio. Se librarán del evento que la F1 hará en Kyalami (Sudáfrica) en marzo porque estarán disputando el GP de Bahrein, y aún está por definirse la fecha del tercer festival, que se hará en octubre en Nueva York.

Además, las recientes declaraciones de Jean Todt, presidente de la FIA, han encendido más los ánimos. El francés dijo: "Yo trabajé en Ferrari seis y siete días a la semana, durante 18 horas al día. Se trata de pasión. Si tienes una familia respetuosa, lo entenderán. Además, no vas a estar haciendo esto toda tu vida".

Un mecánico de Haas, Robert Dob, dio réplica rápidamente. "En resumen, según él, deberíamos alegrarnos de no ver a nuestros hijos", contestó. "Es indignante, esa es la opinión de una persona que llega a la carrera el viernes y se va el domingo. No pasa tanto tiempo en las pistas como nosotros. Muchos de nosotros llevamos haciendo esto años, y encontrar otro trabajo no es fácil".

Hay tensión y el futuro no pinta mejor: la Fórmula 1 quiere hasta 25 carreras por año...

Galería Lista #3 Daniel Ricciardo, Renault 1 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP: 171

171 Victorias: 7

7 Pole Positions: 3

3 Vueltas rápidas: 13 #4 Lando Norris, McLaren-Renault 2 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP: 21

21 Mejor resultado: 6º

6º Mejor puesto en parrilla: 5º #5 Sebastian Vettel, Ferrari 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP: 240

240 Victorias: 53

53 Pole Positions: 57

57 Vueltas rápidas: 38

38 Títulos: 2010, ’11, ’12, ’13 #6 Nicholas Latifi, Williams-Mercedes 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP: 0

0 Última temporada: 2º en la FIA Fórmula 2 #7 Kimi Raikkonen, Alfa Romeo-Ferrari 5 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images GP: 312

312 Victorias: 21

21 Pole Positions: 18

18 Vueltas rápidas: 46

46 Títulos: 2007 #8 Romain Grosjean, Haas-Ferrari 6 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP: 164

164 Mejor resultado: 2º

2º Mejor posición en parrilla: 2º

2º Vueltas rápidas: 1 #10 Pierre Gasly, Scuderia Alpha Tauri-Honda 7 / 20 Foto de: Erik Junius GP: 47

47 Mejor resultado: 2º

2º Mejor puesto en parrilla: 4º #11 Sergio Pérez, Racing Point-Mercedes 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP: 176

176 Mejor resultado: 2º

2º Mejor puesto en parrilla: 4º

4º Vueltas rápidas: 4 #16 Charles Leclerc, Ferrari 9 / 20 Foto de: Erik Junius GP: 42

42 Victorias: 2

2 Pole Positions: 7

7 Vueltas rápidas: 4 #18 Lance Stroll, Racing Point-Mercedes 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP: 62

62 Mejor resultado: 3º

3º Mejor puesto en parrilla: 2º #20 Kevin Magnussen, Haas-Ferrari 11 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP: 102

102 Mejor resultado: 2º

2º Mejor posición en parrilla: 4º

4º Vueltas rápidas: 2 #23 Alexander Albon, Red Bull-Honda 12 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP: 21

21 Mejor resultado: 4º

4º Mejor puesto en parrilla: 5º #26 Daniil Kvyat, Scuderia Alpha Tauri-Honda 13 / 20 Foto de: Erik Junius GP: 93

93 Mejor resultado: 2º

2º Mejor puesto en parrilla: 4º #31 Esteban Ocon, Renault 14 / 20 Foto de: Renault GP: 50

50 Mejor resultado: 5º

5º Mejor puesto en parrilla: 3º #33 Max Verstappen, Red Bull-Honda 15 / 20 Foto de: Erik Junius GP: 102

102 Victorias: 8

8 Pole position: 2

2 Vueltas rápidas: 7 #44 Lewis Hamilton, Mercedes 16 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP: 250

250 Victorias: 84

84 Pole Positions: 88

88 Vueltas rápidas: 47

47 Títulos: 2008, ’14, ’15, ’17, ’18, ’19 #55 Carlos Sainz Jr, McLaren-Renault 17 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP: 102

102 Mejor resultado: 3º

3º Mejor puesto en parrilla: 5º #63 George Russell, Williams-Mercedes 18 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP: 21

21 Mejor resultado: 11º

11º Mejor posición de parrilla: 14º #77 Valtteri Bottas, Mercedes 19 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP: 139

139 Victorias: 7

7 Pole Positions: 11

11 Vueltas rápidas: 13 #99 Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo-Ferrari 20 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images GP: 23

23 Mejor resultado: 5º

5º Mejor puesto en parrilla: 7º

