Russell: "La multimillonaria F1 no puede depender de comisarios voluntarios"
El presidente del GPDA advierte que la justicia en la pista depende de stewards profesionales y consistentes.
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El piloto de Mercedes y presidente del GPDA, George Russell, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más candentes de la Fórmula 1 actual: la necesidad de comisarios permanentes y remunerados, y no voluntarios, en un deporte que mueve miles de millones de dólares.
El piloto británico no dejó lugar a dudas durante el Media Day del Gran Premio de Qatar 2025, un fin de semana que, más allá de lo que pase en pista, estará marcado por la reunión nocturna de pilotos, FIA y comisarios para discutir las directrices de sanción de incidentes.
Este año, la polémica no ha faltado: sanciones discutibles, criterios diferentes según el Gran Premio y decisiones que han dejado a pilotos y equipos rascándose la cabeza.
"Es un deporte multimillonario. No deberíamos tener voluntarios con tanto poder en ciertas funciones. Alguien tiene que pagarles correctamente", dijo Russell. "No es cuestión de buscar nombres concretos, pero sí de garantizar consistencia a lo largo de las 24 carreras de la temporada".
Otro gran tema que sigue muy vivo en el paddock es la descalificación de McLaren F1 en Las Vegas por exceso de desgaste del 'skid block', provocado por el porpoising. Russell se mostró firme: cero tolerancia. "Andrea Stella tiene razón en que el castigo no siempre está en línea con la falta, pero lo mismo pasa con el peso del coche. Donde trazas la línea, ¿medio centímetro de más en track limits o unos gramos de menos? Para simplificar, debe ser cero tolerancia".
El británico también comparó la labor de los comisarios con la de los analistas de televisión: "Respeto a Davidson, Chandhok y Palmer; siempre dan en el blanco. La diferencia es que no tienen presión, tiempo para pensar y no siguen directrices. Solo aplican su experiencia. Los comisarios deben tomar decisiones según las normas, pero si estas no son correctas, las decisiones tampoco lo serán".
La solución que propone Russell
Russell aboga por un sistema donde la consistencia prime sobre la interpretación individual: "Si tienes tres comisarios permanentes y sabes cómo abordan un incidente, hay consistencia. Cambiar de persona en cada GP hace que las interpretaciones varíen, y eso es lo que genera las polémicas que vemos año tras año".
Con Qatar y Abu Dhabi por delante, la F1 se prepara para debatir una cuestión que va más allá de los adelantamientos y las estrategias: la justicia en la pista y la profesionalización de quienes tienen la última palabra. Según Russell, no se trata de política, sino de sentido común. "Queremos decisiones justas y coherentes. Si no pagamos por eso, no podemos esperar que ocurra".
Las mejores imágenes del jueves en Qatar
