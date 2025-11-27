Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 GP de Qatar

Russell: "La multimillonaria F1 no puede depender de comisarios voluntarios"

El presidente del GPDA advierte que la justicia en la pista depende de stewards profesionales y consistentes.

Pol Hermoso
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El piloto de Mercedes y presidente del GPDA, George Russell, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más candentes de la Fórmula 1 actual: la necesidad de comisarios permanentes y remunerados, y no voluntarios, en un deporte que mueve miles de millones de dólares.

El piloto británico no dejó lugar a dudas durante el Media Day del Gran Premio de Qatar 2025, un fin de semana que, más allá de lo que pase en pista, estará marcado por la reunión nocturna de pilotos, FIA y comisarios para discutir las directrices de sanción de incidentes.

Este año, la polémica no ha faltado: sanciones discutibles, criterios diferentes según el Gran Premio y decisiones que han dejado a pilotos y equipos rascándose la cabeza.

"Es un deporte multimillonario. No deberíamos tener voluntarios con tanto poder en ciertas funciones. Alguien tiene que pagarles correctamente", dijo Russell. "No es cuestión de buscar nombres concretos, pero sí de garantizar consistencia a lo largo de las 24 carreras de la temporada".

Otro gran tema que sigue muy vivo en el paddock es la descalificación de McLaren F1 en Las Vegas por exceso de desgaste del 'skid block', provocado por el porpoising. Russell se mostró firme: cero tolerancia. "Andrea Stella tiene razón en que el castigo no siempre está en línea con la falta, pero lo mismo pasa con el peso del coche. Donde trazas la línea, ¿medio centímetro de más en track limits o unos gramos de menos? Para simplificar, debe ser cero tolerancia".

El británico también comparó la labor de los comisarios con la de los analistas de televisión: "Respeto a Davidson, Chandhok y Palmer; siempre dan en el blanco. La diferencia es que no tienen presión, tiempo para pensar y no siguen directrices. Solo aplican su experiencia. Los comisarios deben tomar decisiones según las normas, pero si estas no son correctas, las decisiones tampoco lo serán".

La solución que propone Russell

Russell aboga por un sistema donde la consistencia prime sobre la interpretación individual: "Si tienes tres comisarios permanentes y sabes cómo abordan un incidente, hay consistencia. Cambiar de persona en cada GP hace que las interpretaciones varíen, y eso es lo que genera las polémicas que vemos año tras año".

Con Qatar y Abu Dhabi por delante, la F1 se prepara para debatir una cuestión que va más allá de los adelantamientos y las estrategias: la justicia en la pista y la profesionalización de quienes tienen la última palabra. Según Russell, no se trata de política, sino de sentido común. "Queremos decisiones justas y coherentes. Si no pagamos por eso, no podemos esperar que ocurra".

Las mejores imágenes del jueves en Qatar

Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Fans de McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Ventiladores

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Frederic Vasseur, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Piero Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Un modelo de seto de un coche

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Vista general del Paddock

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Entrenamiento del equipo de boxes de la Scuderia Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Entrenamiento del equipo de boxes de la Scuderia Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Alexander Albon, Williams, James Vowles, Williams

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del jueves del GP de Qatar de F1
Fórmula 1
96

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Verstappen cree que Piastri debería decir "que se jodan" si le piden apoyar a Norris
Siguiente artículo Reunión entre los pilotos y comisarios de la FIA: se revisan las directrices de carrera

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"
Sainz: "Hemos puesto una configuración que jamás hubiéramos usado… y funciona"

Sainz: "Hemos puesto una configuración que jamás hubiéramos usado… y funciona"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Sainz: "Hemos puesto una configuración que jamás hubiéramos usado… y funciona"
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla

'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla
George Russell
Más de
George Russell
Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025

Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla
Mercedes
Más de
Mercedes
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla
McLaren asusta en la Práctica de Qatar F1 con Alonso 3º y Sainz 4º

McLaren asusta en la Práctica de Qatar F1 con Alonso 3º y Sainz 4º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
McLaren asusta en la Práctica de Qatar F1 con Alonso 3º y Sainz 4º
A qué hora fue la clasificación sprint de F1 el viernes en Qatar y cómo ver

A qué hora fue la clasificación sprint de F1 el viernes en Qatar y cómo ver

Fórmula 1
Fórmula 1