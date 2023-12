Piastri ve su 2023 como una "montaña rusa" mayor de lo esperado

Tras un debut difícil con un coche que no era competitivo, Oscar Piastri aprovechó las mejoras introducidas por McLaren F1 a mitad de temporada para causar una gran impresión en la segunda parte de la temporada 2023.

El australiano subió dos veces al podio en carreras largas, terminando segundo en Qatar y tercero en Japón, y además logró una memorable victoria en la sprint de Losail. Así, terminó el año en una respetable novena posición en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, aunque fue superado por su compañero de equipo, Lando Norris, por 205 puntos frente a 97.

"Ha sido una montaña rusa más grande de lo que esperaba", dijo Piastri tras acabar la campaña. "Sabía que habría altibajos, pero quizá no tan al principio ni tan al final. Pero he aprendido mucho. Creo que he pasado por todas las situaciones posibles, excepto una pelea por el campeonato".

"Así que ha sido un buen año en términos de aprendizaje, creo que como equipo, donde estamos aprendiendo a competir en la parte delantera de nuevo, lo cual es emocionante. No hemos estado en esa posición por 10 años. Así que es agradable volver a tener estas conversaciones, pasando por estos escenarios".

"Y para mí, es realmente un privilegio estar luchando en la parte delantera tan temprano en mi carrera deportiva. Hay gente que pasa toda su vida en la Fórmula 1 y no tiene la oportunidad que yo he tenido en 22 carreras. Estoy muy, muy agradecido por ello. Y estoy deseando que lleguen muchos más años en los que, con suerte, podamos hacerlo más a menudo".

Piastri también agradeció al equipo de Woking que le diera un coche más competitivo, al tiempo que subrayó que también lo había aprovechado al máximo. "Definitivamente ha sido una gran temporada", comentó cuando Motorsport.com le preguntó si estaba orgulloso de lo que había conseguido.

"Hay un montón de momentos destacados que no habría sido capaz de hacer sin que el equipo mejorara el coche de la forma en que lo hicimos. Así que tengo que darles mucho crédito. Pero también, supongo que para darme una palmadita en la espalda, tuve que cumplir en esos momentos".

"Creo que, para mí, Silverstone es probablemente el momento de mayor orgullo, donde salimos con un coche que era competitivo, fui capaz de sacar el máximo provecho de él. Japón no fue mi mejor carrera, pero hice lo suficiente para sumar mi primer podio", siguió.

"Y en Qatar tuvimos una oportunidad de ganar algo en todo el año. Y conseguimos hacerlo. Estoy muy orgulloso de ello. Sin duda, algunos fines de semana han sido más complicados y hay cosas en las que seguir trabajando durante toda la temporada. No se ganan campeonatos con uno o dos buenos fines de semana. Lo sé por mi carrera en las categorías inferiores, así que tengo que conseguirlo más a menudo".

El 'aussie' terminó su temporada en el pasado Gran Premio de Abu Dhabi con un sólido sexto puesto, tras haberse clasificado en la tercera plaza. "Estuvo bien hacer una carrera limpia", detalló. "Hacía tiempo que no hacía una carrera sin contactos ni locuras. Así que tal vez no tan fuerte como nos hubiera gustado como equipo".

"Creo que mi primer y segundo stint no fueron mis mejores stints del año. Pero creo que el último parecía bastante fuerte. Es bueno terminar con una nota decente. Creo que esperábamos un poco más de ritmo, pero sabemos que nuestro coche sigue siendo débil en algunas áreas. Creo que Yas Marina definitivamente lo expone en algunas partes", finalizó Piastri.