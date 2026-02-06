Piastri y la lección más dura de 2025: "Ahora sé lo que hace falta para ser campeón"

Si hay un piloto que llega a 2026 con la sensación de tener una cuenta pendiente, ese es Oscar Piastri. No porque le falte talento —eso quedó fuera de toda duda—, sino porque 2025 fue el año en el que tuvo el título en sus manos… y lo dejó escapar.

A sus espaldas queda una temporada tan brillante como dolorosa. En su tercer año en la Fórmula 1, Piastri no solo se encontró luchando por el Mundial, sino que lideró el campeonato durante más de media temporada, apoyado en un McLaren que, en términos globales, fue el coche a batir. Pero cuando llegó el momento de rematar, el australiano se fue diluyendo. La presión de liderar, de gestionar fines de semana clave y de sostener la regularidad acabó pasándole factura.

El golpe fue doble. No solo perdió el título, sino que Max Verstappen, con un Red Bull inferior en buena parte del año, terminó superándole… y el campeonato acabó en manos de su propio compañero de equipo. La prueba más cruel de que el coche daba para ser campeón.

Un escenario que podría haber dejado tocado a cualquiera, pero que Piastri ha preferido convertir en materia prima para crecer.

"Hay muchas lecciones duras que aprendes cuando las cosas no van como quieres", reconoce el australiano en una entrevistra a F1.com, tras un invierno que le sirvió para tomar distancia. "Intento sacar algo positivo de cualquier situación, sea buena o mala".

Alejado del ruido y de la presión del paddock, Piastri explica que ese paso atrás fue clave para ordenar ideas. "Cuando te quitas de en medio de esa competición tan feroz, es más fácil ver los momentos positivos", apunta. No niega los errores, pero tampoco se queda atrapado en ellos.

Foto de: McLaren

Ese análisis le ha permitido detectar algo fundamental: el progreso real que dio como piloto. “El salto en mi rendimiento de 2024 a 2025 fue muy bueno”, afirma, dejando claro que no todo fue una caída. Y, sobre todo, que ahora sabe cómo se construye una temporada ganadora.

"Tenemos una hoja de ruta", resume. Un plan. No necesariamente para repetir resultados de forma inmediata, pero sí para afrontar un desafío completamente distinto.

Porque 2026 no es una continuación, es una ruptura. Nuevo reglamento, coches radicalmente distintos, unidades de potencia desconocidas y un escenario que puede barajar el orden competitivo de toda la parrilla. Desde Mercedes hasta Ferrari, pasando por Red Bull o incluso Aston Martin con el primer coche de Adrian Newey, nadie tiene certezas.

Y ahí es donde Piastri ve una oportunidad.

Piastri y el gran reset que ha podido hacer de cara a la F1 2026

"Es un reset enorme", explica. "En lugar de centrarnos en pequeños detalles del año pasado, ahora podemos mirar el cuadro completo y pensar qué cosas hay que hacer bien desde el principio".

Para el australiano, ese borrón y cuenta nueva llega en el momento perfecto. Ya no es una promesa, ni un debutante brillante. Es un piloto que ha probado lo que significa liderar un Mundial… y perderlo. Y esa experiencia, aunque duela, suele separar a los aspirantes de los campeones.

"Si siento que llego a la temporada preparado y con algunos trucos bajo la manga, eso sirve independientemente del coche", asegura. Trucos que aún no detalla, pero que nacen precisamente de haber fallado cuando el título estaba al alcance.

En 2026 todo cambiará. Pero Piastri no quiere olvidar 2025. Quiere usarlo.