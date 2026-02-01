Piastri: "¿El MCL40? Hay cosas buenas y otras que debemos cambiar por completo"

Para ver en acción al McLaren MCL40 tuvimos que esperar al tercer día de los cinco de shakedown en Barcelona, ya que el futuro coche papaya —completamente negro en estos test para la ocasión— ha tenido una gestación más larga que otros que ya estaban listos en los días anteriores.

La espera se vio recompensada con numerosas soluciones conceptuales propuestas por el monoplaza que deberá defender los dos títulos mundiales conquistados por McLaren en 2025. Un coche nada conservador. Al contrario, muy cuidado hasta el más mínimo detalle. Una buena manera de empezar la temporada.

Como era de esperar, el equipo dirigido por Andrea Stella también ha empezado a familiarizarse con novedades como la aerodinámica activa y la nueva MGU-K de 350 kW, además de los Pirelli con nuevas dimensiones y una aerodinámica que trabaja de forma distinta a la vista en los coches de efecto suelo.

Oscar Piastri, entre los dos pilotos de Woking, fue quizá el menos hermético a la hora de hablar de cómo se encontró la MCL40 en pista.

"Me parece que he encontrado un buen ritmo y que he conseguido empezar a entender cómo es realmente el coche, lo cual ha sido positivo. Ya hemos probado algunas cosas para ver cómo podemos mejorarlo y ese tipo de aspectos. Pero sí, básicamente estamos probando, ya sabes, hacerlo rodar en distintas configuraciones y con diferentes ajustes para entender cómo se comporta de cara al fin de semana de carrera. En general, creo que ha sido una mañana bastante positiva".

Uno de los aspectos principales es lograr la comprensión más profunda posible del uso de la nueva unidad de potencia. Eso significa no solo el comportamiento del V6, que nace de la arquitectura de los motores utilizados hasta finales de 2025, sino también del KERS, que deberá prescindir de la MGU-H y proporcionar el empuje energético adicional a la unidad térmica.

"Sin duda todavía hay mucho que aprender, sobre todo en lo que respecta a la unidad de potencia. Ya sabes, entender cómo sacarle el máximo partido y cómo ir lo más rápido posible, básicamente. Así que desde ese punto de vista aún hay muchas cosas por aprender. Pero creo que hemos empezado a entender algunos de los problemas, algunas de las limitaciones y algunas de las cosas que simplemente son diferentes respecto al año pasado, tanto en la unidad de potencia como en el coche".

“Porque, obviamente, el coche en sí tiene claramente menos carga aerodinámica que el que teníamos el año pasado. Así que acostumbrarse a eso y a las sensaciones que conlleva ha sido lo principal en lo que hemos empezado a trabajar”.

En cuanto a las expectativas cumplidas en Barcelona, Piastri se mostró satisfecho. Está claro, no obstante, que varias cosas deberán evaluarse y que algunas de ellas deberán cambiarse para hacer que el MCL40 sea mejor ya de cara a los test de Sakhir.

"Nos preparamos bien para rodar en Barcelona. No tuvimos grandes sorpresas en cuanto a la forma de conducir ni desde el punto de vista de cómo funciona la unidad de potencia y ese tipo de cosas. Creo que era importante evaluar que todo funcionara según lo previsto, pero creo que el equipo fue capaz de hacer mucha preparación a lo largo de esta semana de cara a los próximos test".

"Estoy seguro de que tendremos que revisar algunas cosas que han funcionado como esperábamos. Otras, en cambio, no lo han hecho. Y otras directamente tendremos que cambiarlas".