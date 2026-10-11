Piastri explica cómo un pinchazo acabó beneficiándole en Singapur: "Fue irónico"

A veces, un contratiempo puede acabar convirtiéndose en una ventaja. Oscar Piastri lo comprobó en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026, donde un pinchazo que inicialmente parecía complicarle la carrera terminó ayudándole, según su propia valoración, a conseguir la quinta posición. El australiano salvó así un fin de semana especialmente delicado para McLaren, marcado por el accidente entre sus dos pilotos en la sprint del sábado y por un ritmo que volvió a quedarse lejos de los mejores.

Piastri cruzó la meta quinto después de adelantar a Lewis Hamilton en la última vuelta, aprovechando que el británico llevaba unos neumáticos muy desgastados. Una pequeña recompensa en una carrera en la que el piloto de McLaren reconoció que apenas tuvo oportunidades de progresar.

"Creo que definitivamente era lo máximo que podíamos conseguir. No teníamos ritmo para hacer nada más. Aquí la posición en pista es fundamental y, personalmente, creo que hice un buen trabajo", explicó Piastri ante los medios de comunicación.

"Evidentemente, el pinchazo fue una pena, pero, irónicamente, creo que probablemente nos ayudó. Conseguí adelantar a Lewis al final, así que todo tuvo su lado positivo", añadió.

El adelantamiento al siete veces campeón del mundo fue uno de los pocos momentos de acción que tuvo el australiano durante la carrera. Pese a la diferencia de ritmo entre ambos en las últimas vueltas, Piastri explicó que seguir a otro monoplaza en Marina Bay continúa siendo especialmente complicado, incluso cuando el rival tiene unos neumáticos muy deteriorados.

"Fue difícil. En cuanto llegas detrás de otro coche, no hace falta mucho para sobrecalentar los neumáticos y acabas atrapado a su ritmo", señaló.

"Pero, teniendo en cuenta lo rápido que me estaba acercando, me habría decepcionado bastante conmigo mismo si no hubiera conseguido adelantarle. Al menos hubo un poco de emoción, porque de lo contrario fue una carrera bastante solitaria", reconoció.

Piastri habla de la salida con Norris tras el choque de la sprint

Después del polémico incidente del sábado, cuando Norris intentó adelantarle en la última vuelta de la sprint y ambos terminaron tocándose, todas las miradas estaban puestas en cómo gestionarían los dos pilotos de McLaren los primeros metros de la carrera del domingo.

Piastri restó importancia a la cercanía entre ambos en la primera curva y aseguró que en ningún momento se sintió incómodo con la situación.

"Sabía dónde estaba y me sentía bastante cómodo. Fue simplemente una primera curva normal", explicó, sin querer alimentar una nueva polémica dentro del equipo.

El australiano también destacó la dureza física de una carrera que, según reconoció, fue más exigente de lo habitual por las características de los monoplazas y neumáticos de 2026.

"Con los neumáticos y los coches de este año, muchas carreras se disputan mucho más al límite. Aquí utilizamos los blandos y los medios, lo que demuestra que queríamos generar toda la energía posible en los neumáticos. Definitivamente, ha sido el Singapur en el que más he tenido que ir a fondo. Fue bastante duro", concluyó.