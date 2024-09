Piastri ataca a Stroll: "Conducía como si fuera su primera carrera de karts"

El desenlace de la carrera del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1 pudo haber sido muy diferente después de las paradas en boxes, en donde Oscar Piastri se enfrentó a una trepidante remontada para ir a por Charles Leclerc, que decidió ir a una sola detención y llegar hasta la línea de meta. El australiano pasó dos veces por el pitlane para dejar atrás los neumáticos medios de su primera tanda, y apostó por los duros, mientras que su rival monegasco se ahorró ese segundo paso por boxes.

Aunque en los últimos giros estuvo recortando mucho tiempo, se quedó a las puertas de ejercer más presión y llevarse la que hubiera sido su segunda victoria, que quedó en manos de Ferrari, pero, de forma sorprendente, no dudó en criticar la actuación de Lance Stroll cuando lo estaba doblando. Al parecer, el canadiense no le dejó un paso limpio al de McLaren, con lo que en la rueda de prensa oficial de la FIA se acordó de ello.

En el momento en el que le preguntaron si pensaba que podía alcanzar la cabeza de la carrera tras su última detención, Oscar Piastri respondió: "Me pregunté enseguida qué ritmo necesitaba para alcanzar a Charles [Leclerc], y la velocidad que necesitaba era básicamente la que llevé en las primeras vueltas, y en ese momento era bastante optimista".

Aunque el australiano parece que se dejó algo de tiempo con Carlos Sainz, consciente de que debía defender todo lo posible para asegurar el triunfo del equipo de Maranello, atacó los movimientos del piloto de Aston Martin: "Perdí una buena cantidad de tiempo detrás de Carlos [Sainz]. También tenía a Stroll conduciendo como si fuera su primera carrera de karts, y no sé qué pasó por su cerebro cuando vio la bandera azul, eso me costó otro segundo"

"Necesitaba que esa tanda fuera perfecto para ganar esa carrera, y esas pequeñas cosas son en última instancia lo que nos costó un poco la oportunidad", continuó. "Hubiera sido una posibilidad remota de todos modos, pero, sí, no estaba lejos de ser capaz de lograrlo, estaba apretando a toda máquina para tratar de hacerlo, no podría haber ido más rápido que eso, así me quedé un poco corto".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!