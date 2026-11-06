Fórmula 1

En Viry-Châtillon denuncian "una sensación de traición" por parte de Renault

El proyecto de venta de la histórica fábrica del Grupo Renault en Viry-Châtillon ha provocado la indignación y la incomprensión de sus empleados.

Basile Davoine

Editado: 6 nov 2026, 14:56

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Foto de: Rainier Ehrhardt

Por segunda vez en menos de dos años, la plantilla del Grupo Renault en Viry-Châtillon se siente abandonada y denuncia las decisiones del fabricante francés. Tras el fin del proyecto de motorización de Fórmula 1 y la posterior suspensión de los programas de WEC y Rallye-Raid a finales de 2026, ahora es la venta de las instalaciones lo que no acaba de cuajar.

El mes pasado, el Grupo Renault anunció un acuerdo para vender la histórica fábrica de Viry-Châtillon al grupo belga Dumarey, con vistas a la adquisición de Alpine Racing SAS y de toda su plantilla. Una noticia que ha acentuado la sensación de que la alta dirección no cumple sus compromisos, lo que ha llevado a los al personal a reaccionar.

En un comunicado redactado este viernes 6 de noviembre, han recordado los acontecimientos de los últimos meses, ya de por sí difíciles, y han lamentado la decisión de desprenderse definitivamente de la fábrica de Viry.

Así como recordar las promesas incumplidas realizadas por Luca de Meo antes de que François Provost le sucediera al frente de la empresa.

El personal de Viry-Châtillon ya se había movilizado en 2024.

Foto de: Anaël Bernier - Horizons Multiples

"Las mujeres y los hombres de Viry-Châtillon no entienden la decisión de desprenderse, sin más, de toda una parte de la historia del automovilismo francés. El objetivo de Alpine Racing siempre ha sido poner en valor su saber hacer a nivel internacional, participar en el desarrollo de tecnologías de vanguardia y dar a conocer la marca Renault y también a Francia en todo el mundo".

"Los empleados siempre se han esforzado por luchar por y junto al Grupo Renault, incluso en los momentos más difíciles. Asimismo, han demostrado en repetidas ocasiones su compromiso con el Grupo y sus valores, aceptando decisiones dolorosas sin dejar de mostrarse profesionales y fieles al rombo".

"El señor De Meo había afirmado que deseaba preservar este buque insignia de la industria y convertirlo en un centro de excelencia. El señor Provost no parece compartir esa visión y, por lo tanto, prefiere romper el compromiso adquirido con los trabajadores de Alpine Racing".

"Las perspectivas de desarrollo de la fábrica de Viry son ahora inciertas, mientras que entre los empleados ya hay un sentimiento de abandono y traición".

"Una vez más, las decisiones tomadas por los directivos resultan incomprensibles. Los centros de investigación y desarrollo ya no parecen ocupar un lugar central en la estrategia del Grupo Renault, que prefiere externalizar sus tecnologías y recurrir a socios en el extranjero".

Los representantes del personal aseguran que han enviado "una solicitud de diálogo" a la dirección del Grupo Renault y que esperan "respuestas y una reacción por su parte lo antes posible".

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