Pérez, "seguro" de que Verstappen le ayudará a ser subcampeón de la F1

En la temporada 2022, en una situación similar y también en Interlagos, estalló una guerra civil en Red Bull después de que Max Verstappen se negara a dejar pasar a Sergio Pérez para sumar puntos extra, en un contexto en el que el mexicano luchaba por el subcampeonato del mundo.

Más tarde se supo que el neerlandés lo llevó a cabo como una 'venganza', después de que el accidente de Checo en la clasificación de Mónaco, varios meses antes, impidiera que consiguiera la pole, ante las sospechas de que aquello pudo ser algo premeditado.

Pérez es actualmente segundo de la general de pilotos de la Fórmula 1 con 20 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton a falta de tres grandes premios, incluido el de este fin de semana en Brasil, al sprint.

Un 1-2 en el Mundial de Pilotos es un objetivo muy preciado del jefe del equipo de las bebidas energéticas, Christian Horner, ya que Red Bull no lo ha logrado anteriormente. Pérez cree que esta vez Verstappen ayudará si se da un escenario en el que intercambiar posiciones le dé al mexicano unos valiosísimos puntos extra.

"No hemos pensado en ello", dijo Checo cuando se le preguntó si esperaba tener ayuda de su compañero de equipo. "Pero creo que, si se da la situación, estoy seguro de que contaría con el apoyo de Max".

Cuando se le preguntó si apoyaría a su compañero esta vez, Verstappen optó por no dar una respuesta tajante y, en su lugar, esperó que un escenario así no se vuelva a plantear este año.

"Al final del día, creo que no siempre debería importar [depender] de mí para conseguir los puntos", dijo el tricampeón. "Pero confío en que Checo pueda estar delante, porque creo que, de media, tenemos el coche más rápido".

"Y creo que también el año pasado, no se habló muy bien de ello antes de llegar al fin de semana de la carrera. Pero esperemos que no lleguemos a eso. Esa situación creo que es mejor para todos", siguió.

Mientras tanto, Pérez reveló lo duro que fue lidiar con su accidente en la primera vuelta de su carrera de casa, el pasado fin de semana. "Sí, fue muy doloroso, súper doloroso, volver a casa", explicó cuando Motorsport.com le preguntó cómo se había sentido el domingo por la noche.

"Fue un día muy triste. Me dolió mucho, sobre todo cuando piensas en lo que podría haber pasado si no hubiera habido contacto. Estuve cerca de hacer que funcionara [la maniobra]. Pero luego, muy rápidamente, también me di cuenta de que lo había dado todo. Estaba luchando por el liderato y me la jugué. Y no dio resultado".

"Pero tenía que mantener la cabeza alta, porque lo di todo durante el fin de semana. Los aficionados me han apoyado muchísimo después de la carrera, y el equipo también. Así que sí, ayuda que estemos de vuelta aquí en Sao Paulo", continuó.

Pérez insistió en que está totalmente centrado en el fin de semana de Interlagos después de recibir el apoyo público de los jefes de Red Bull, Christian Horner y Helmut Marko.

"Definitivamente", detalló. "Creo que es una gran oportunidad para demostrar lo fuerte que soy mentalmente, y cómo puedo pensar como atleta. Siempre tienes este tipo de momentos, pero lo más importante es cómo los superas y cómo te recuperas de ellos", finalizó el de Guadalajara.