A Pérez no le importan los rumores sobre su futuro en la F1

Sergio Pérez tuvo otro sábado difícil en Silverstone el pasado fin de semana, terminando 16º en la Q1 y por lo tanto fuera del top 10 por quinto gran premio consecutivo. En la carrera del domingo remontó hasta la sexta plaza, pero sus continuos problemas en la clasificación sólo sirvieron para aumentar los rumores sobre su futuro, que se han visto alimentados por la figura de Daniel Ricciardo. El australiano, piloto de pruebas del equipo, fue confirmado este martes como nuevo piloto de AlphaTauri, en sustitución de Nyck de Vries.

El mexicano está ahora a 99 puntos de su compañero Max Verstappen en la clasificación del Mundial de Pilotos. Preguntado por Motorsport.com si estaba ignorando todas los rumores sobre su futuro, dijo: "Sí, totalmente. No podría importarme menos si soy honesto al respecto. Llevo 13 años en la F1 y lo he visto todo. No me preocupa nada de eso. Estoy centrado principalmente en hacer mi temporada y en asegurarme de seguir disfrutando de esto."

Además, Pérez insistió en que sigue contando con el respaldo del director del equipo, Christian Horner, y del asesor de Red Bull, Helmut Marko. "Sí, tengo todo el apoyo de ambos. Todo el equipo me respalda plenamente, y saben lo que puedo hacer. Conocen mi potencial y me apoyan por completo".

El de Guadalajara sigue trabajando con sus ingenieros para resolver sus problemas en clasificación, que se han visto agravados por una serie de sesiones complicadas en mojado y en seco en los últimos grandes premios.

"Creo que es sólo un conjunto de detalles", comentó al respecto. "Me he vuelto un poco más sensible al coche en las últimas carreras, especialmente el sábado, cuando iba bajo de combustible. Es algo que voy a trabajar ya desde mañana en el simulador con el equipo. Y tenemos algunas ideas. Pero trabajamos con muy pocos detalles. Necesitamos un sábado fuerte. Lo positivo es que el ritmo está ahí los domingos. Pero sólo tenemos que arreglarlo y tener un fin de semana limpio porque el ritmo está ahí".

"Creo que se trata de mi pilotaje, de cómo estoy enfocando los sábados, de cómo lo estamos haciendo como equipo, sólo tenemos que resolverlo. Las últimas clasificaciones que he tenido malas, han sido en condiciones cambiantes, y es donde entran en juego muchos detalles. Así que no estoy demasiado preocupado, creo que tuvimos un gran viernes en términos de ritmo. Sólo tenemos que solucionar la clasificación y estaremos bien", continuó.

Por lo tanto, el #11 piensa en que la situación se podrá solucionar: "Estamos progresando. Hemos tenido algunos fines de semana malos, pero al final sólo importa dónde acabemos en Abu Dabi. Así que aún queda mucha temporada, y creo plenamente que puedo volver a encarrilar mi año".

Aunque logró recuperarse hasta el sexto puesto en Silverstone, Pérez admitió que había tenido un domingo difícil. "Quiero decir, nada funcionó. Tuve una gran salida, pero luego me empujó Esteban Ocon en la primera vuelta, y perdí posiciones en lugar de ganarlas. Así que la recuperación fue más difícil. Gasté demasiado los neumáticos en el primer stint. Y luego nos fuimos al box creo que tres vueltas antes del Safety Car. Al final, lo dimos todo e hicimos lo que pudimos. Fue muy, muy difícil progresar. Especialmente al final, cuando todo el mundo tenía los neumáticos con las mismas vueltas".

En cuanto a un incidente con Nico Hulkenberg que le mandó a boxes para montar un nuevo alerón, Pérez finalizó: "Ah, chocamos. Creo que tuve suerte de no pinchar. Sí, un pequeño incidente de carrera", remató.

