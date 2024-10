Pérez ataca a Lawson: "No tiene la actitud adecuada para la F1"

El fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México 2024 de Fórmula 1 era muy importante para Sergio Pérez, quien trataba de callar todos los rumores sobre su futuro a pesar de que ya firmó su renovación hace meses. Sin embargo, el mexicano tuvo problemas desde la clasificación, en la que cayó eliminado a las primeras de cambio, y cuando se enfrentó a una remontada en la carrera, todo se fue al garete cuando tuvo un toque con Liam Lawson.

Su incidente provocó que dañara su monoplaza, con lo que no pudo recuperar todas las posiciones que deseó, y eso generó su enfado: "La carrera tenía buena pinta. Ya estábamos décimos, hice la maniobra en la cuarta curva y, entonces, él se salió de la pista y siguió recto como si no hubiera coche, creo que podría haber evitado el incidente, pero se fue hacia atrás".

"Por suerte, le vi y dejé el espacio, de lo contrario, habría sido un gran choque. No era necesario", explicó. "Dañamos nuestras dos carreras, quizá fue demasiado, no creo que sea su culpa, tampoco le han penalizado, hizo lo mismo con Fernando [Alonso] y con Franco [Colapinto] al final, no tuvo penalizaciones, así que nada de esto es su culpa".

Al de Guadalajara se le insistió por lo ocurrió, sobre todo porque el neozelandés es uno de los candidatos a ocupar su asiento en la temporada 2025 de Fórmula 1, y dijo sobre la relación que tienen entre ellos: "No tengo ninguna relación con él, creo que, por la forma en que ha llegado a la Fórmula 1, no tiene la actitud adecuada para ello".

"Necesita ser un poco más humilde, cuando un bicampeón del mundo [Fernando Alonso] estaba diciendo cosas, él lo ignoró completamente", comentó en referencia a su incidente en el Gran Premio de Estados Unidos." Es como cuando llegas a la Fórmula 1, tienes mucha hambre y demás, pero también tienes que ser respetuoso, fuera y dentro de la pista. No creo que esté mostrando la actitud correcta, creo que es un gran piloto, y espero por él que pueda dar un paso atrás y aprender de ello, creo que en este momento está corriendo con todo el mundo sin control".

Dejando a un lado eso, y tras indicar que los daños en su coche le hicieron ser dos segundos más lentos, habló sobre la penalización en la salida: "Creo que estaba fuera de posición. No he visto la repetición, pero confío en la FIA, no veía la línea, tenemos este problema con los coches y los neumáticos tan grandes, que a veces no eres capaz de ver bien".

