Lawson explica su peineta a Pérez arrepentido y exculpa a Colapinto

Si hubiera que dar valoraciones con apodos a los pilotos tras la carrera del GP de México 2024 de F1, Liam Lawson se llevaría el de 'El duro'. El neozelandés se las tuvo tiesas con varios pilotos, especialmente los de Latinoamérica, primero con Sergio Pérez y luego con Franco Colapinto.

Con el mexicano de Red Bull se las vio en la primera parte de la carrera, luchando por entrar en el top 10, y se tocaron, tras lo que Pérez le llamó 'idiota' por radio y Lawson, en el posterior encuentro, le hizo una peineta desde su coche.

Cuando se le pidió explicar el duelo rueda a ruda, comentó: "Dejé espacio a Checo en la curva 4 y venía muy, muy retrasado. Y sinceramente, traté de dejarle espacio. Me sacó de la pista, y luego no me dejó espacio desde la curva 5. Así que, es una pena la tensión, pero no sé dónde quería que fuera".

Refiriéndose a su gesto con el dedo corazón, se mostró arrepentido: "Sí, obviamente es una de esas cosas del momento, ya sabes, se pasó media vuelta bloqueándome, intentando arruinarme la carrera, así que estaba enfadado. Pero no es una excusa. No debería haberlo hecho, y pido disculpas por ello".

Liam Lawson, RB F1 Team, Hannah St. John

En un contexto en el que Lawson parece candidato precisamente al asiento de Pérez en Red Bull para 2025, Helmut Marko habrá seguido de cerca lo ocurrido, e insistió en la disculpa: "No creo que eso sea lo que le gusta a Helmut. No es mi carácter, no soy así, no es algo que se deba hacer".

Más tarde, ya en la parte final de la carrera y cuando eran 12º y 13º, se tocó con Colapinto, que de hecho fue sancionado con 10 segundos tras caer la bandera a cuadro. Sin embargo, Lawson considera que fue un incidente por el que el de Williams no merecía castigo: "Sí, intenté dejarle espacio en la 1, y luego le dejé mucho espacio en la 2, pero obviamente llevaba mucha velocidad y en ese momento, cuando vi la velocidad que llevaba intenté frenar y salir de ahí, pero me quedé sin espacio, y fue simplemente un incidente torpe".

"No se lo atribuyo a él. No creo que fuera culpa suya. Fue sólo un incidente innecesario".

La carrera de México ha estado condicionada por el incidente entre Lando Norris y Max Verstappen en Austin, donde quedó claro que las directrices de la Fórmula 1 dan la prioridad en la curva al piloto que llegue por delante al vértice. Con ese contexto, Lawson remató: "Yo estaba tratando de hacer la curva. Y fui duro al girar a la derecha, ya sabes, tratando de hacer la curva. Pero, sí, obviamente le apreté en la 1, pero también le dejé espacio, así que...".

Con información de Michael Banovsky