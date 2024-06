Pérez llama "idiota" a Ocon después de que le molestara en Austria

La clasificación al sprint del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 dejó otro pobre resultado para Sergio Pérez en comparación con su compañero, Max Verstappen, quien se hizo con la primera posición después de batir a todos sin rivales. El mexicano tan solo pudo cosechar una séptima plaza, a más de un segundo del neerlandés, y parte de ello se debió a que Esteban Ocon le obstaculizó, algo de lo que se quejó de forma airada en la radio de su equipo.

En un momento de la sesión, el de Red Bull abrió las comunicaciones con su escudería y dijo en referencia al francés: "¿A quién le importa, hombre? ¿A quién le importa? Este tipo es un idiota".

Eso se debió a que no consiguió pista limpia para poder alcanzar una mejor posición, y solo batió a los propios Alpine y a Charles Leclerc, que tuvo un contratiempo con su unidad de potencia en la SQ3 en el Red Bull Ring. Por lo tanto, el director del conjunto austriaco, Christian Horner, entró en la radio para asegurar: "Ha sido un buen esfuerzo considerando tu posición en la pista, amigo, así que está bien. No sé por qué no ayudó a su compañero".

Dejando a un lado ese incidente, al bajarse del RB20, comentó: "Creo que estábamos progresando. Mi primera vuelta en la Q2 no fue la ideal, me fue largo en la tercera curva, así que fui de nuevo y estaba encontrando el tiempo, pero pienso que hoy estábamos en la pelea. Pienso que, por desgracia, no sé lo que Esteban [Ocon] estaba haciendo allí, que al parecer tenía que conducir muy despacio, y yo hice mi última vuelta a solo medio segundo de él".

"Básicamente, no había ninguna posibilidad. Es una pena porque hoy teníamos un ritmo más prometedor allí, desgraciadamente no hemos podido maximizarlo", explicó Sergio Pérez, quien cree que aprendió cosas. "Sí, deberíamos haber estado en la batalle, pero, por circunstancias fuera de nuestro control, no hemos acabado donde teníamos que estar, y confío en que mañana sea un día mejor".

La comunicación por radio de Alpine con Ocon

Alpine a Ocon en la curva 7: "Los coches de detrás van a estar presionando por la posición, tenemos que mantener nuestro ritmo. Mantén esta posición. [Recibido] Gran hueco por delante, estamos listos, quedan 33 segundos para la bandera".

Alpine a Ocon en la salida de la curva 8: "Mantened el ritmo, por favor. Coches a solo 2 segundos [por detrás]. Ahora están en las salidas de calentamiento, pero tenemos que mantener el ritmo ahora, 25 segundos para la bandera".

Alpine a Ocon en la curva 9: "Vamos ahora, por favor, vamos ahora".

Alpine a en la curva 10: "Vamos, apretemos ahora por favor, quedan 15 segundos".

Sin embargo, eso no fue suficiente como para encontrarse al mexicano, al que le castigó demasiado tener a un monoplaza justo delante en el momento de hacer la mejor vuelta de la jornada del viernes, con lo que saldrá séptimo, y ambos coincidirán en la cuarta fila de la parrilla de salida en el Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!