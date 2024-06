Pérez explica el "desastre total" de la clasificación de Canadá F1

Fue una buena semana para Checo Pérez, renovado con Red Bull por dos temporadas, pero no pudo completarlo este sábado en la clasificación del GP de Canadá, con condiciones cambiantes. El mexicano estuvo en las últimas posiciones desde el principio y aunque mejoró en su último intento, no lo hizo lo suficiente como para superar la primera ronda.

Eliminado en Q1 por segunda carrera consecutiva (fuera de la Q3 por tercer gran premio seguido), explicó que se trató de un problema de neumáticos lo que le ocurrió en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Sí, lo principal para mí ha sido activar la parte trasera", comentó Sergio Pérez ante los medios tras caer eliminado en la clasificación de Canadá. "Fue bastante complicado y acabé pagando el precio, porque básicamente no tenía agarre. Patina demasiado. Y sí, ese fue básicamente el final. Básicamente nuestra clasificación fue un desastre total", admitió.

Después de un complicado GP de Mónaco, en Red Bull explicaron un problema que no logran mejorar en el coche, relacionado con el paso por los pianos. Cuando al de Guadalajara le preguntaron si eso había ayudado a su mal resultado, señaló a otra parte: "Sé que ha sido un problema en el pasado, pero creo que fue más un problema de neumáticos que de bordillos. Creo que sí, en estas condiciones de alguna manera no éramos capaces de activar los traseros. No podía apoyarme en ellos, en absoluto. Y sí, simplemente no tenía ninguna confianza en ese momento para apretar. Así que fue un desastre total, por desgracia".

Pérez partirá desde la 16ª posición, lo que le lleva a la octava fila de parrilla, justo detrás de Pierre Gasly y justo delante de Valtteri Bottas. En una pista donde no es sencillo remontar, el de Red Bull se aferra a las precipitaciones para tener una carrera loca que permita todo.

"Sé que es difícil adelantar aquí, pero el clima podría arrojar todo tipo de elementos en la carrera. Sí, es un desastre total, pero vamos a ver qué pasa con el tiempo y lo que podemos hacer con la estrategia también".

Sí, como has podido leer, Pérez dijo hasta en tres ocasiones, una por cada pregunta, que lo de este sábado fue un 'desastre total'. Solo puede ir a mejor.