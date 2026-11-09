Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Cómo el péndulo de Racing Bulls vuelve a inclinarse hacia el indiscutible Lawson

Ante los rumores de que Liam Lawson seguirá en Racing Bulls F1, el neozelandés parece que va a ser recompensado por su tenacidad.

Filip Cleeren

Editado: 9 nov 2026, 15:24

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Cuando la seguridad laboral escasea, hay una solución para un piloto de Fórmula 1: ser tan bueno que no puedan ignorarte.

Es más fácil decirlo que hacerlo, pero sin duda parece ser lo que Liam Lawson se ha tomado muy en serio mientras luchaba por su futuro durante el reciente triplete de carreras en América. Tras haber sido una pieza clave en el ascenso de Racing Bulls al quinto puesto en el Mundial de Constructores —lo que supondrá el mejor resultado de la historia del equipo anglo-italiano—, el neozelandés se hizo con el noveno puesto en Austin antes de lograr dos séptimos lugares en México y Brasil.

Tras el sólido debut de su rival por el asiento, Nikola Tsolov, en la FP1 de México, y el desafortunado encontronazo con la referencia de Red Bull, Max Verstappen, todo apunta a que la balanza se ha inclinado de nuevo a favor de Lawson, y se espera una decisión para su futuro durante el Gran Premio de Las Vegas de la próxima semana.

Según una información de 'The Race' —que, según tiene entendido Motorsport.com, es veraz—, Lawson se quedará finalmente en el equipo, mientras que Tsolov se incorporará como piloto reserva para 2027. Varias fuentes han indicado que la decisión final está al caer, pero aún no se ha formalizado.

Luchar por su futuro ha sido agotador para Lawson, aunque no sea una situación nueva para el corredor de 24 años. Desde que llegó como suplente del lesionado Daniel Ricciardo en 2023, ha estado luchando, en la práctica, por su asiento, primero desde el banquillo y luego como sustituto a tiempo completo de Ricciardo, con poca o ninguna seguridad laboral más allá del siguiente fin de semana de carrera.



Todo llegó a un punto crítico durante el reciente triplete, ya que Racing Bulls y la organización de Red Bull en general no dejaban de retrasar la decisión final entre Lawson y Tsolov.



Si Racing Bulls hubiera sido un equipo independiente, la decisión de mantener a Lawson y a Arvid Lindblad habría sido pan comido. El debutante sigue siendo considerado como un posible candidato para Red Bull en el futuro. Y aunque esa oportunidad parece haber pasado de largo para Lawson, éste ha acumulado 89 puntos este año, lo que le convierte en el piloto con más unidades fuera de los cuatro equipos principales de la parrilla.



Sin embargo, dado que Racing Bulls tiene la misión de formar a jóvenes pilotos para Red Bull Racing, se entiende que la empresa matriz austriaca de la marca de bebidas energéticas esté especialmente entusiasmada con el potencial de Tsolov, líder de la Fórmula 2. Sin embargo, la decisión de mantener a Lawson no iría necesariamente en contra del objetivo de Racing Bulls, ya que contar con un referente tan sólido en el otro coche también ha resultado útil para evaluar el rendimiento de Lindblad este año. Por su parte, Tsolov, de 19 años, seguiría beneficiándose de un año completo como piloto reserva, lo que incluye más sesiones de Libres 1, test privados y trabajo en el simulador.



Arvid Lindblad 7-14 EN CARRERA

(6-11 sin contar los sprints)

Liam Lawson

9º

(+1,253 s en la Q3)

Australia

8º

15º

(+0,334 s en la SQ2)

China (sprint) 13º

15º

(+, 0,019 s en la Q2)

China 14º

10º

Japón

14º

(+, 0,386 s en la Q2)

16º

Miami (sprint)

17º

(+, 0,171 s en la SQ1)

17º

(+, 0,538 s en la Q1)

Miami

12º

9º

Canadá (sprint)

No empezó

9º

Canadá

12º

(+, 0,349 s en la Q2)

15º

(+, 0,777 s en la Q2)

Mónaco

10º

11º

(+, 0,255 s en la Q2)

Barcelona

8º

10º

(+, 0,052 s en la Q3)

Austria

9º

10º

(+, 0,440 s en la SQ3)

Gran Bretaña (sprint)

9º

9º

Gran Bretaña

10º

(+, 0,411 s en la Q3)

8º

Bélgica

11º

(+, 0,491 s en la Q2)

9º

Hungría

11º

(+, 0,405 s en la Q2)

15º

(+, 0,246 s en la Q2)

Azerbaiyán

12º

16º

(sin tiempo —penalización en la parrilla—)

Bahrein en Malasia

11º

17º

(+, 0,281 s en la SQ1)

Singapur (sprint)

8º

10º

(+, 0,412 s en la Q3)

Singapur

9º

9º

Estados Unidos

10º

(Sin tiempo de vuelta en la Q3)

9º

(+, 0,088 s en la Q3)

México

8º

14º

(+4,638 s en la Q2 —lluvia—)

Brasil

5º

Austria también ha pedido explícitamente a Racing Bulls que se valga por sí misma, tanto en términos de identidad como de rendimiento, por lo que un veterano empedernido de la F1 como el director del equipo, Alan Permane, habría estado deseando maximizar el rendimiento y seguir contando con Lawson.



"Los factores principales son, como siempre, el ritmo y la velocidad. Eso es lo primero que buscamos", afirmó Permane cuando se le interrogó sobre el tema el viernes en São Paulo. "Pero no somos solo un equipo que existe únicamente para competir. Estamos aquí para dar oportunidades a jóvenes talentos, así que tenemos que estar atentos a eso. Y eso no significa necesariamente que nos limitemos a ir probando jóvenes talentos en el coche. Quizá también necesitemos algo de experiencia para evaluar ese talento".

Un fin de semana traicionero en Brasil fue uno de los mejores para Liam Lawson.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La pista más clara de que lo que realmente ha estado retrasando la decisión es una diferencia de opiniones entre las distintas partes interesadas vino del propio Lawson. "Siento que Alan me ha apoyado muchísimo y se lo agradezco mucho", afirmó. "He disfrutado trabajando codo con codo con él y con el equipo este año. Obviamente, se trata de una gran organización , así que..."



Permane firmó recientemente un nuevo contrato hasta 2031 como director de Racing Bulls y codirector ejecutivo, por lo que es obvio que su opinión tiene mucho peso. Y sería lógico que hubiera querido algunas garantías sobre su participación en la toma de decisiones antes de comprometerse.

"Alan está haciendo un trabajo extraordinario, y el progreso que ha logrado el equipo es un reflejo directo de su experiencia, su compromiso y su mentalidad competitiva", afirmó el jefe de Permane, Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull. "Aporta claridad, serenidad y un profundo conocimiento de lo que se necesita para rendir en la Fórmula 1, al mismo tiempo que crea un entorno en el que las personas pueden dar lo mejor de sí mismas de forma constante".



Mientras tanto, los seguidores de Lawson y del equipo han inundado las redes sociales del equipo instándole a renovar al neozelandés. "Agradezco todo el apoyo. Lo he visto durante las últimas semanas. Sinceramente, es muy bonito de ver".

"Obviamente, me encantaría que viniera más del equipo. Pero, de momento, solo intento disfrutar pilotando el coche porque, con todo lo que está pasando, la verdad es que no sé muy bien qué más se supone que debo hacer. La verdad es que no sé muy bien qué más deciros, chicos. Así que, por ahora, voy a seguir pilotando y a ver qué pasa".

Racing Bulls está a punto de lograr su mejor resultado de siempre en el campeonato de constructores, en quinta posición.

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Cuando más importaba, Brasil fue quizás el mejor fin de semana de Lawson hasta la fecha. En condiciones traicioneras, se hizo con la quinta posición en la parrilla, saliendo tercero tras las sanciones impuestas a George Russell y Charles Leclerc.

Bajo la lluvia, superó a Lando Norris para colocarse segundo en la salida, aunque volvió a su posición natural una vez que los pilotos lograron que sus neumáticos intermedios volvieran al rango óptimo de funcionamiento. Lawson luchó hasta alcanzar el octavo puesto en pista, ascendiendo al séptimo después de que Charles Leclerc fuera sancionado por adelantarle de forma agresiva en las últimas vueltas.



Permane se mostró, evidentemente, comprensivo con lo duras que han sido las últimas semanas y meses para uno de los pilotos más destacados de la F1 2026, pero afirmó que el equipo está a punto de lograrlo.



"Soy consciente de que es frustrante para nuestros pilotos", añadió. "Soy consciente de que es frustrante para todos los demás, pero queremos hacerlo bien, y lo haremos bien. Estoy seguro de que, cuando lo anunciemos en las próximas semanas, todo el mundo estará contento..."

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