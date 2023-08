En la Fórmula 1, la preparación física desempeña un papel muy importante, puesto que el cuerpo de los pilotos está sometido a una tensión extrema por las constantes carreras, y por esa razón, el entrenamiento de todos está supervisado por un equipo muy serio, formado por entrenadores personales que gestionan su forma y ejercicios de fuerza.

Michael Italiano comenzaba a trabajar con Yuki Tsunoda, y antes de la primera carrera de la temporada pudo haber acabado con su puesto tras utilizar una pelota de golf para estirar y relajar los músculos del japonés. Todo dio un giro inesperado antes de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, cuando el nipón pensó que era una buena idea lanzarle esa pelota a su entrenador a modo de broma, la que terminó golpeando su espinilla.

El piloto recibió como respuesta el lanzamiento de su preparador físico, y le ocasionó graves daños en los ojos: "Esa fue la primera vez que pensé que podía perder mi trabajo, hasta ese momento me sentía relativamente seguro. Llegamos a Bahrein para la primera carrera y pasamos tiempo en la playa, es un lugar muy bonito".

"Hacía entrenamiento de movilidad para Yuki [Tsunoda] todas las mañanas, así que simplemente nos levantábamos, salíamos al césped y tomábamos un poco el sol para nos diera en el cuerpo", recordó en Pitstop Podcast. "Nos sentábamos y luego hacía un entrenamiento de movilidad porque estaba un poco rígido cuando vino a mi lado por primera vez en enero y le gustaban esos ejercicios por la mañana, así que el viernes le mandé un mensaje y le dije que haríamos esa sesión".

"Salimos, extendimos las colchonetas, y después tenía una pelota de golf, la que usé para relajar las piernas. Rueda en las piernas mientras que también paso un rodillo por la espalda, pero cogió la pelota de golf y me la lanzó a la espinilla", relató Italiano. "Obviamente, me dolió, y él se rio porque sabemos cómo es Yuki, y bromeamos mucho el uno con el otro, pero cogí la pelota de golf mientras que caminaba hacia él y se la lancé. Ni siquiera estaba prestando atención, solo pensé en lanzarla porque le daría en la espinilla o algo así, pero le di justo en el ojo, en el derecho, nunca me había disculpado tan seriamente en mi vida".

Tsunoda recibió atención médica, quienes hicieron todo lo posible por reducir el dolor del japonés y eliminar las marcas provocadas por la pelota de golf: "Entré corriendo en el paddock y fue directamente al hospitality para decir que no dijeran nada sobre el ojo, que yo me ocuparía de ello, así que fui al médico, al que le aseguraba que necesitaba gotas para los ojos por lo que había pasado".

"Me dijo que era idiota, y por desgracia, el dolor le duró diez días o más, así que tuvimos que vigilarlo de cerca, pero no perdí mi trabajo", explicó con una sonrisa por lo bien que salió la anécdota.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!