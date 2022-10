Palou explica las diferencias entre un coche de F1 y de IndyCar

Cargar el reproductor de audio

Pilotar un monoplaza de Fórmula 1 es el sueño de todo aquel que ha crecido en el mundo del automovilismo, pero es algo que solo unos pocos privilegiados pueden hacer realidad. La competición es dura, y en ocasiones injusta, pero siempre hay espacio para el talento y el trabajo, como ha sucedido con Alex Palou, que después de proclamarse campeón de la IndyCar y pasar por varias categorías menos conocidas, al final tuvo su debut en una sesión oficial del Gran Circo.

El español se estrenó con el equipo McLaren tras una disputa legal por sus servicios en el campeonato estadounidense con Chip Ganassi Racing en los primeros entrenamientos libres del gran premio que se disputa en el Circuito de las Américas, y allí pudo hacer una comparación real entre los coches actuales de ambas modalidades.

"Ambos son monoplaza de carreras, pero son muy, muy diferentes. Es como otra liga, por supuesto, el tamaño del equipo, que es una locura en comparación con uno de IndyCar", explicó el catalán. "El presupuesto también, hemos estado corriendo en IndyCar con el mismo chasis durante las últimas 10 u 11 temporadas, solo lo cambian cada dos años con actualizaciones, así que es muy distinto".

"Obviamente este monoplaza [el de Fórmula 1] tiene mucha más velocidad, pero creo que como piloto de carreras, te acostumbras a ello", aseguró Palou. "Es mayor la capacidad del coche con la carga aerodinámica para ir rápido en las curvas y frenar tan tarde, es una locura".

El español reconoció que sus primeras sensaciones con el MCL36 fueron buenas, pero que no fue nada parecido a las pruebas que realizó con el coche de la pasada temporada en Barcelona y Austria hace tan solo unas semanas junto a Patricio O'Ward.

"Es rápido, es una locura, tuve la suerte de probar antes el monoplaza 2021, así que eso ya me dio la sensación de un coche de Fórmula 1, pero aquí, tienes el tráfico, no quieres obstaculizar a nadie más", dijo.

"Y tienes un monoplaza que no es tuyo, así que estaba tratando de cuidarlo, tratando de no meterme en problemas con la gente que va a correr este fin de semana", continuó. "Sentí que el coche era capaz de [frenar] tanto que me pasé en algunos momentos, lo que creo que es bueno, es mejor pasarse y luego retroceder, si solo tienes una hora [de entrenamientos]".

"Y sabía que solo teníamos un juego de neumáticos, así que tenía que hacerlo todo en dos vueltas. No podía esperar mucho, así que probablemente por eso [me pasé de frenada]. ¿Qué mejoraría? Creo que dar más vueltas y tener otro juego de neumáticos al final habría ayudado, pero nuestro programa de hoy no era ir rápido, sino obtener datos para el equipo, y lo hicimos", afirmó Palou tras ser 17º en la FP1.

El español no solo ha competido en la IndyCar, sino que también pasó un tiempo en la Super Fórmula japonesa, donde acabó tercero y consiguió una victoria en siete carreras en 2019: "Está más cerca de un Fórmula 1 que de un IndyCar, pero eso fue hace mucho tiempo. Creo que he aprendido mucho en mi trayectoria en la IndyCar desde entonces, he sacado más cosas de ahí que de la Super Fórmula".

"Ambos son ligeros, con mucha carga aerodinámica, a la Super Fórmula le faltaba mucha potencia, pero aún así, son coches que están más cerca que los de IndyCar", explicó el de Barcelona.

A pesar de que ahora disputa el campeonato estadounidense y de ser español, en su infancia tenía unos gustos diferentes a los de su país natal: "Tuve a Michael Schumacher [como ídolo], cuando estaba en Ferrari, creo que tenía unos siete u ocho años. Era el tipo al que admiraba, y la IndyCar la seguía, pero creo que fue un poco más tarde, entonces estaba más centrado en mí mismo y otros pilotos".

Fernando Alonso fue una inspiración para todos los jóvenes españoles por sus dos campeonatos mundiales a mediados de la década de los 2000, y Palou tuvo la oportunidad de hablar con él: "Lo conozco de la Indy 500 en 2020, y luego hemos estado en contacto. Es un gran tipo, increíble piloto".

"Estaba feliz de verme aquí en la pista, me preguntó sobre el cuello, si estaba listo o no, y le dije que sí, que no se preocupara. Tuve la oportunidad de conducir un monoplaza más viejo, así que estaba bien", sentenció el catalán de McLaren.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!