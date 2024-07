Las palabras de Newey que le vinculan todavía más a Aston Martin F1

Adrian Newey dejará Red Bull a principios de 2025 después de unos 20 años de servicio para el equipo austriaco, con el que ha ganado (sin contar aún 2024) seis títulos de constructores y siete de pilotos, siendo un hombre clave en todos ellos.

El reputado ingeniero británico se encuentra en estos momentos estudiando sus posibles opciones de futuro y parece que todavía no piensa en la retirada. En un principio, sus opciones parecían ser Ferrari, Aston Martin o McLaren, pero recientemente se dio a conocer su negativa a la escudería de Maranello, debido a que no estaba dispuesto a mudarse a Italia y sus deseos de seguir en Gran Bretaña.

Si bien tras esa ecuación está bastante claro que sus opciones se reducen a McLaren y Aston Martin, en una reciente entrevista con The Sunday Times, Newey volvió a decir que estaría encantado de trabajar junto a Fernando Alonso y Lewis Hamilton, ya que personalmente es una espinita clavada para él.

"Hay una serie de pilotos con los que me gustaría trabajar, como son Hamilton y Alonso".

"Hasta ahora no he encontrado el sitio ni el momento adecuado para trabajar con alguno de ellos", dijo.

Con el mensaje de "hasta ahora", el genio de la ingeniería pareció dejar un mensaje encubierto, ya que todos los rumores apuntan a que por fin habría encontrado el "sitio" y el "momento adecuado" para unirse a uno de los dos y, con la oferta de Ferrari ya fuera de la mesa, Aston Martin, donde ahora mismo está Alonso, se postula muy claramente como el gran favorito.

Cuando se le preguntó si se sentía preparado a sus 65 años para trabajar con Alonso o Hamilton, debido a su prestigio y a su exigencia consigo mismos y con todos los que le rodean, Newey no tuvo ninguna duda a la hora de responder y recordó que ya ha compartido garaje con gran talento y un fuerte carácter.

"Me llevé muy bien con Nigel Mansell cuando estuve en Williams, aunque es un personaje que o lo amas o lo odias, y con Max Verstappen en Red Bull también, con quien realmente disfruté trabajando"

Y continuó: "No sé qué me deparará el futuro, pero este verano podré ver a mi familia en lugar de tener que viajar por el mundo para las carreras. Después de todas estas décadas en la Fórmula 1, estoy acostumbrado a la presión. Si no ganas, intentas saber por qué, y si ganas, intentas seguir ahí".

"Es una situación brutal, pero el automovilismo siempre ha estado en mi sangre", concluyó el todavía empleado de Red Bull y contribuyente al RB20 que sigue liderando la clasificación de pilotos y de constructores en esta temporada 2024 de la F1.

Adrian Newey, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

