Las palabras de Jos que calaron en la mentalidad de Max Verstappen

Cargar el reproductor de audio

El campeón de las dos últimas temporadas de la Fórmula 1 ha sido el más aclamado por los medios de comunicación para realizar entrevistas y desvelar anécdotas que nadie antes conocía. Es por eso que ahora podemos descubrir más sobre la figura de Max Verstappen y lo que no se ve más allá de los fines de semana de competición en el Gran Circo.

La mentalidad con hambre de triunfos del de Red Bull se mantiene en cualquier charla que mantenga, como se pudo comprobar en el encuentro que tuvo en el medio europeo Viaplay con su padre, Jos Verstappen, y el antiguo piloto de Fórmula 1 de Renault, McLaren y Caterham-Lotus, Heikki Kovalainen.

Cuando se le puso sobre la mesa qué prefería, si ser primero después de una cómoda carrera o finalizar en segunda posición tras una dura batalla durante varias vueltas, Max Verstappen no dudó: "Ser segundo es terrible, así que, ganar. [El segundo] es el primer perdedor, por lo que eso, no, mi padre siempre me dijo que ese [el segundo] era el primer perdedor".

Son unas palabras muy similares a las que pronunció otra leyenda de la Fórmula 1, el gran Ayrton Senna, quien aseguró que el segundo era el primero de los perdedores, una lección que el neerlandés se tomó al pie de la letra y que le ha dado muchos frutos en su trayectoria deportiva.

Además de eso, Verstappen contó una curiosa anécdota sobre su padre de cuando comenzaba su carrera en las categorías inferiores, lo que muestra la dureza con la que se crió el dos veces campeón del mundo, pero que ha servido para forjar su agresividad y caracter sobre el asfalto.

"Estaba empezando en la Fórmula Renault, y me invitaron para un test de la Fórmula 3, y era mucho más duro", explicó el piloto de la escudería de Milton Keynes. "Después de unas cuantas tandas, no podía levantar mi cabeza y le dije a mi padre que necesitaba un apoyo [reposacabezas] en Valencia, porque era un circuito en sentido contrario a las agujas del reloj".

"Eso es peor, porque normalmente corres en trazado que van en la misma dirección, y tu cuello se acostumbra a eso. Mi padre lo llamaba 'apoyo para flojos', y desde ese día, aunque no podía mantener mi cabeza recta, siempre he rechazado usarlo", dijo entre risas el holandés antes de contar cómo le fue útil en el Gran Circo.

"Creo que fue en 2020, cuando llegamos a Mugello, todo era nuevo, y algunos no sabían cómo iba a ser, por lo que muchos pilotos pidieron poner ese apoyo. Mi equipo me preguntó si también lo quería, y les dije, que incluso si tenía la cabeza fuera, no lo iba a usar nunca más", sentenció Max Verstappen.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!