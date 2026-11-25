Opinión

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Leclerc tiene la oportunidad de hacer suya Ferrari, pero él mismo se lo está impidiendo

El nuevo choque con Lewis Hamilton en Las Vegas evidencia una paradoja: Charles Leclerc tiene todos los ingredientes para convertirse en el líder de Ferrari, pero su forma de defender ese papel amenaza con debilitarlo.

Beatrice Frangione

Publicado: 25 nov 2026, 11:26

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En 'Orlando furioso', el paladín comprende que algo ha cambiado cuando encuentra los nombres de Angélica y Medoro grabados en los árboles. Los lee, los relee y busca una explicación que le permita seguir creyendo en aquello en lo que creía antes. Ludovico Ariosto relata cuánto puede costarle, incluso a un hombre seguro de su propia fuerza, la sospecha de haber perdido el lugar que creía ocupar.

De esa sospecha podemos partir para analizar la temporada de Charles Leclerc y entender por qué, en Las Vegas, una lucha por la sexta posición se convirtió en una cuestión de autoridad dentro de Ferrari.

Resulta curioso comprobar que el caos haya estallado en los últimos meses: cinco episodios, todos ellos en la segunda mitad de la temporada. Todo empezó en Zandvoort, con el monegasco permaneciendo en pista una vuelta más pese a la llamada a boxes, mientras Hamilton, con neumáticos más frescos, se acercaba a él.

En Monza, Lewis le atacó en la primera variante y Charles, defendiendo el interior, le llevó hasta la grava. En Singapur, los papeles se invirtieron: el muro llamó a boxes a ambos Ferrari durante un Virtual Safety Car, pero Lewis se mantuvo en pista y apostó por una única parada, una baza que le permitió mantener a Charles por detrás en aquel momento. Leclerc acabaría adelantándole con neumáticos frescos.

Después llegó el contacto en México, con una victoria al alcance de Ferrari, la conversación que propició Vasseur en Brasil y, finalmente, Las Vegas. Lo que cambia, de un domingo a otro, es quién fuerza la situación. Desde Zandvoort, estar por delante del otro parece importar cada vez más.

¿Por qué precisamente desde mediados de temporada? Una posible lectura es que, a medida que 2026 se acerca a su fin, ambos están intentando marcar el rumbo de 2027. ¿Quién tendrá más peso a la hora de elegir la dirección del próximo monoplaza? ¿En cuál de los dos confiará el equipo cuando las indicaciones de ambos lados del garaje sean diferentes?

Es sobre todo Hamilton quien tiene prisa por encontrar una respuesta a estas preguntas. A sus 41 años, cada temporada cuenta. Y Lewis ha decidido pasar al ataque también fuera del habitáculo. Llegó al mismo garaje que Charles con el peso de siete títulos mundiales, con una personalidad acostumbrada a ocupar el centro de atención y con la convicción de poder cambiar la forma en la que la Scuderia ha trabajado y sigue trabajando. Desde su primer año, ha plasmado por escrito propuestas sobre el monoplaza y la organización del equipo, y ha optado por hacerlo público.

Mientras que Leclerc conoce Maranello desde dentro, Hamilton ha llevado consigo el criterio con el que juzga a un equipo que aspira a ganar, forjado durante sus etapas en McLaren y Mercedes. Pero es precisamente esa voluntad de influir en el funcionamiento de Ferrari, de cuestionar algunas de sus costumbres y de sugerir una manera diferente de entender el trabajo de un equipo lo que hace más compleja la construcción de la relación entre el británico y el entorno de Maranello.

Más allá de lo acertadas que puedan ser sus observaciones, quien propone cambiar un sistema también debe contar con la resistencia de quienes llevan años formando parte de él. Y el hecho de que algunas de estas reflexiones se hayan compartido públicamente no ha facilitado necesariamente el camino de Lewis.

Es en esta dinámica donde se abre para Leclerc una oportunidad que quizás el monegasco no está sabiendo aprovechar del todo. Charles cuenta a su favor con la confianza que se ha ganado por haber crecido en Ferrari, por haberle sido fiel y por haber sido durante años el piloto al que el equipo se ha aferrado en las temporadas más difíciles. Conoce a las personas, comparte con ellas una trayectoria profesional y puede presumir de una afinidad con el entorno que Hamilton todavía debe construir.

Es razonable pensar que, en una etapa en la que Lewis está intentando redefinir algunos equilibrios internos, una parte del equipo se sienta más identificada de forma natural con la figura del monegasco.

Es un capital que Charles podría aprovechar sin siquiera tener la necesidad de alimentar el enfrentamiento con su compañero. Podría convertirse en la referencia en torno a la cual Ferrari decidiese construir espontáneamente su futuro, apoyándose en un respaldo forjado durante años y que ningún currículum, por extraordinario que sea, puede garantizar al llegar a un nuevo entorno. Parte de esa confianza también procede de la capacidad que ha demostrado Leclerc para defender sus argumentos sin convertir cada desacuerdo en un problema que el equipo tuviera que resolver.

Y los acontecimientos de Ciudad de México y de la ciudad del pecado adquieren una especial relevancia precisamente porque han debilitado ese punto fuerte. La lucha se ha vuelto más incómoda con el SF-26: las sensaciones que buscaba Charles han tardado en llegar y ha habido fines de semana en los que el heptacampeón ha sabido sacar más partido al mismo monoplaza.

Es lícito preguntarse si, en esos momentos, Leclerc ha sentido menos consolidado el papel que durante años había asumido de forma natural. Cuando tu compañero de equipo es Lewis, incluso un sábado en el que vas a remolque de él puede adquirir un significado que va más allá del cronómetro. Y cuando el domingo te lo encuentras delante, resulta fácil pretender que un adelantamiento responda a demasiadas preguntas.

En Las Vegas ocurrió en la curva 7. El resultado: Hamilton séptimo y Leclerc décimo. Después del domingo en México, Fred Vasseur ya había reunido a ambos en Sao Paulo. Y en Nevada, una vez terminada la carrera, fue todavía más explícito: "Le habíamos dicho a Charles que no atacara a Lewis, es inaceptable", y recordó a sus pilotos la importancia de respetar a quienes trabajan en Maranello. El primer rival de Leclerc, por tanto, pasa a ser el propio Leclerc.

Uno puede tener buenos motivos para pensar que es más rápido y para pedir al muro la oportunidad de ir a por sus rivales. En la curva 7, bastó con forzar una frenada para que cambiase el sentido de la discusión. Hasta ese momento, Charles podía pedir explicaciones a Ferrari sobre cómo estaba gestionando su carrera, pero, después del contacto, era el equipo quien le pedía explicaciones a él por un error que había costado puntos.

La paradoja es que, mientras Hamilton todavía debe ganarse la plena confianza de un entorno del que pretende cambiar algunos aspectos, Leclerc está en condiciones de consolidar la que se le ha concedido durante años. Y, sin embargo, son precisamente algunas de sus decisiones las que obligan a Vasseur a llamar al orden al piloto que, por su historia y su relación con el equipo, reúne todos los requisitos para convertirse en su líder.

Cada vez que esto sucede, Charles refuerza indirectamente los argumentos de su compañero, incluso cuando el terreno en el que se desarrolla el enfrentamiento podría serle favorable. Lewis, por su parte, está tejiendo su propia tela de cara a 2027. Ha puesto sus ideas sobre la mesa, ha pedido unas reglas más claras después de Monza y, en Las Vegas, ha devuelto a Ferrari la responsabilidad de decidir cómo gestionar la lucha entre ambos.

Leclerc corre el riesgo de quedar atrapado en esa tela cada vez que permite al británico dictarle la urgencia con la que debe actuar. Puede enfrentarse a él con toda la contundencia que sea necesaria y elegir él mismo el momento. Puede pedir un monoplaza que le permita desplegar todo su potencial, exigir claridad cuando una estrategia le perjudica y hacer valer su criterio. También puede permitirse dejar que sea Hamilton quien afronte las dificultades que implica intentar cambiar Ferrari, sin sentir la necesidad de reafirmar su protagonismo en cada ocasión.

El Orlando del poeta de Reggio Emilia sigue leyendo aquellos nombres porque quisiera que le devolvieran una certeza. Leclerc, a diferencia del paladín, todavía tiene muchos motivos para creer en la solidez del lugar que ocupa. Puede elegir qué espera obtener de un duelo con Hamilton. Las Vegas es importante porque ha demostrado con qué facilidad puede dilapidar esa confianza por una posición: una frenada puede situarle por delante de Lewis, pero la forma en la que decida ejecutarla determinará cuánto pesará su voz cuando regrese al garaje...

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