Ocon se moja: "Me gustaría Mick Schumacher como compañero"

El asiento que deja vacante Fernando Alonso en Alpine sigue sin tener dueño y es uno de los temas candentes en el paddock en estos momentos.

Tras dar a conocer su decisión de fichar por Aston Martin Racing y vestir de verde a partir de 2023 a raíz de la oferta de un contrato de dos años, algo que en Enstone no se atrevían a realizar debido a la edad del piloto español, Alonso ha abierto un abismo inesperado.

En estos momentos, solo Esteban Ocon está confirmado por Alpine para la próxima campaña. Oscar Piastri rechazó el asiento y podría fichar por McLaren tras la resolución del litigio que afecta tanto a la escudería francesa y como a la de Woking, pero el mercado sigue ofreciendo otras algunas oportunidades interesantes.

Una de ellas es Pierre Gasly, que parece ser el favorito para formar un dúo que sería totalmente transalpino. Pero también estaba la hipótesis de Mick Schumacher. El piloto alemán, que ahora mismo está en Haas, dejará Ferrari a finales de 2023 según ha podido saber Motorsport.com.

Esteban Ocon junto a Mick Schumacher

Mientras Alpine trabaja en la elección del nombre de su nuevo piloto, Esteban Ocon ha dado a conocer sus preferencias. No es muy frecuente que un piloto se exprese tan claramente sobre el compañero de equipo que le gustaría tener, sobre todo cuando se trata de una elección que deberán hacer sí o sí.

"La gente sabe que mi elección, si alguien me preguntara en el equipo, sería Mick. Mientras no tenga nada planeado para el próximo año", dijo el piloto francés.

"Por mi parte, sea quien sea, me centraré en mi trabajo, en el desarrollo del monoplaza y en intentar que el equipo avance. Eso es lo que quiero hacer".

"Mick demostró su talento en las categorías inferiores, siempre fue muy rápido. En la Fórmula 1 no es fácil tener un buen rendimiento con un coche que quizás no sea tan competitivo. A mí también me pasó cuando empecé a correr aquí".

"Estoy seguro de que Mick es un buen piloto y podría hacerlo muy bien si se subiera a un coche que es competitivo. En este momento, Alpine lo es. Estas son sólo mis palabras y pensamientos, no me corresponde tomar una decisión que es del equipo. Pero ellos saben que mi preferencia es Mick", concluyó Ocon.