Ocon critica la estrategia de Alpine F1 y los neumáticos de lluvia

El francés de Alpine afirmó tras la carrera de Zandvoort que el neumático de lluvia extrema "no era el adecuado en ningún momento" y que si las condiciones empeoraban mucho, probablemente dirección de carrera sacaría la bandera roja, que fue exactamente lo que ocurrió.

Esteban Ocon acabó sumando un punto con una 10ª posición en un día en el que su compañero de equipo Pierre Gasly dio alas a la escudería de Enstone al terminar tercero y subir al podio. El piloto más veterano de Alpine perdió terreno en la salida ya que tuvo que entrar en boxes en la segunda vuelta de carrera porque Gasly lo había hecho anteriormente.

El francés se vio obligado de nuevo a esperar una vuelta más de lo ideal para parar cuando la lluvia reapareció hacia el final de la carrera, ya que Alpine optó por no llamar a los coches a la vez.

Mientras pilotaba con cautela durante esa vuelta, su ingeniero le comunicó que le pondrían neumáticos de lluvia extrema en lugar de intermedios porque se avecinaba una lluvia "intensa".

Ocon inmediatamente cuestionó la decisión, diciendo: "Ponedme los intermedios, chicos".

Fue el único piloto de la parrilla al que inicialmente se le pusieron gomas de lluvia extrema en lugar de intermedios, y a las pocas curvas dijo: "Esta es la peor decisión, chicos, joder".

Después de que le dijeran que habría "lluvia monzónica durante al menos cinco minutos", respondió: "Sí, pero si no se puede conducir sacarán bandera roja".

Poco después, Guanyu Zhou tuvo un accidente y provocó la bandera roja de la que hablaba Ocon cuando éste se encontraba en la 11ª posición, habiendo perdido dos puestos en la secuencia de paradas en boxes. Para entonces, los pilotos de Red Bull Racing, Sergio Pérez y Max Verstappen también habían entrado pitlane para montar neumáticos de lluvia.

En el momento de la bandera roja, la cámara de Ocon le captó moviendo la cabeza con frustración cuando los monoplazas se alinearon en el carril de boxes.

Tras la reanudación de la carrera, ya con los intermedios, ganó una posición para ser 10º después de que George Russell entrara en boxes por un pinchazo, pero seguía convencido de que había más puntos por ganar.

"En primer lugar, enhorabuena a Pierre", dijo. "Creo que han hecho un trabajo estupendo para lograr el segundo podio esta temporada del equipo. Eso es muy positivo. Y probablemente sea lo único positivo de este fin de semana".

"Por mi parte, el coche no iba tan bien. Pero aun así luchamos lo suficiente y pasé del 16º al sexto, iba muy bien, asumimos riesgos. Hubo algunas grandes batallas y siempre me las arreglé para progresar, así que estuvo muy bien".

"Pero, por desgracia, dejamos escapar los puntos al final. No estaba contento con la elección de los neumáticos de lluvia. Pero también entramos a boxes una vuelta demasiado tarde".

"Los neumáticos no estaban listos en el garaje en la vuelta que lo pedí por radio. Así que tuve que seguir con gomas de seco cuando estaba mojado y perdí cinco posiciones. Así que pasé del sexto al undécimo".

Preguntado por Motorsport.com sobre si el posterior cambio de Red Bull a los neumáticos de lluvia extrema indicaba que su estrategia podría haber dado sus frutos, dijo: "No, no era el neumático adecuado en ningún momento. En primer lugar, cuando tienes un Red Bull, tienes margen. Nosotros en cambio no tenemos margen".

"Y lo segundo, si tienes que poner los de extrema lluvia, sacarán bandera roja. Y sucedió. Así que en ningún momento es mejor neumático, porque es más lento. Y si hay condiciones de lluvia extrema, no es lo adecuado para conducir un coche de Fórmula 1".

También admitió que estar frustrado por no haber podido entrar en boxes en la primera vuelta de la carrera del Gran Premio de los Países Bajos 2023, cuando Gasly y otros pararon.

"Bueno, ha sido en Spa y aquí, así es como es", dijo. "Pero incluso con eso, podríamos haber hecho un sexto puesto hoy y no habría importado el hecho de que, obviamente, perdimos un poco de tiempo en esa primera parada. El gran coste fue el último pit stop", concluyó.