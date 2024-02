Ocon asegura que ha mejorado como piloto gracias a los Esports

Cada piloto aprovecha de una manera las vacaciones de invierno, el periodo que va entre un final de temporada y el inicio de la siguiente. Esteban Ocon, en la presentación del Alpine 2024 de F1, se mostró orgulloso de cómo lo había afrontado él, y aseguró que se ha convertido incluso en mejor piloto sin la necesidad de subirse a un coche 'real', sino invirtiendo horas en Esports.

"Ha sido un buen invierno, diría yo, pudiendo prepararme bien, entrenando en mi centro de entrenamiento todos los días y también en carreras online todas las noches durante dos horas", explicó el galo de Alpine. "Así que sí, ha sido muy productivo. Y la verdad es que he mejorado en bastantes cosas. Ya sabes, tanto en el aspecto físico como en el mental, pero incluso más en el aspecto de las carreras, he aprendido algunas cosas que no pensaba que iba a aprender estando en casa, pero lo he hecho".

Respecto a esa faceta de Esports, quiso dar las gracias a quienes le han ayudado en esas carrera virtuales: "Me gustaría dar las gracias a mi equipo de entrenamiento en el centro de rendimiento, que ha sido increíble. Pero también, a los pilotos que han estado entrenando conmigo online todo el invierno. Y si tengo que nombrar a uno, Kylian Drumont, que es el campeón olímpico de Gran Turismo. Hemos estado compitiendo duro todo el invierno, y le doy las gracias por el tiempo que ha empleado, porque no tenía por qué hacerlo".

Alpine aún está en plazos de aquel ambicioso plan que se marcaron en 2021 de ganar en 100 carreras, pero el tiempo se agota. Cuando le preguntaron a Ocon si está convencido de que el equipo va hacia algún lado después de tanto cambio en la dirección, contestó: "Es cierto que los resultados no han llegado como queríamos, está claro que, en 2022 parecíamos en el buen camino, pero sí, el año pasado fue un poco un paso en la dirección equivocada, no donde queríamos estar".

La escudería francesa pasó de cuarto en el campeonato de constructores en 2022 a sexto en 2023: "Pero te puedo decir que aquí todo el mundo se está dando cuenta de dónde tenemos que mejorar y se han tomado medidas, vas a ver nuestros boxes, vas a ver nuestro hospitality, vas a ver cómo este año las cosas que se han hablado durante todo el año pasado, ahora estamos dando un paso adelante en cada área de manera diferente. Y de eso os vais a dar mucha cuenta".

Por último, Ocon apuntó orgulloso que su equipo sí había presentado un monoplaza real, y aplaudió por ello a los ingenieros: "Iré de nuevo al simulador para probar las últimas cosas y ver dónde estamos exactamente. Pero es bueno ver que los chicos han conseguido fabricar el coche, ya está aquí. Es un verdadero coche de carreras, no un coche de exhibición. Han trabajado muy duro para ponerlo aquí, no vamos super tarde y no se ha dejado todo para el último minut. Estamos listos para ir a Bahrein y tenemos un plan fijo hacia donde queremos ir".