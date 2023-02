Ocon sobre Aston Martin como rival: "No sé si es el efecto Alonso"

Cargar el reproductor de audio

El ambiente en el equipo Alpine estuvo enrarecido desde que se anunció que Fernando Alonso saldría al final de la pasada temporada para irse a Aston Martin, un conjunto que, a pesar de todo, finalizó por detrás de los de Enstone en la clasificación general de constructores. La diferencia fue notable en cuanto a puntos, con los franceses anotando un total de 173 unidades para ser cuartos contra los solo 55 de los británicos, que cosecharon un séptimo puesto.

Sin embargo, desde hace unos meses, cuando el ovetense ya se había subido al monoplaza verde en las pruebas de Abu Dhabi, ya se decía que serían un rival directo en la campaña de 2023, algo de lo que Esteban Ocon duda bastante. En la presentación del A523, el galo recibió la pregunta de si la escudería de Silverstone estaría peleando contra ellos, y no quiso poner solo a un conjunto en la batalla.

El de Évreux dijo: "Todo el mundo ha estado hablando de ello, así que no sé si es el efecto Fernando [Alonso] o que el Aston Martin va a ser rápido, pero parece un coche muy veloz desde el punto de vista aerodinámico, por lo que parece un fuerte contendiente".

"No obstante, todo el mundo va a trabajar duro para cerrar esa brecha también. No somos los únicos", comentó el que fuera compañero del español en su regreso a la Fórmula 1 durante dos cursos en Alpine. "No podemos subestimar a McLaren, AlphaTauri, Sauber, a todos ellos, porque también están pensando lo mismo que nosotros".

Además de ello, se le preguntó a Estaban Ocon si cambiará su forma de pilotar tras recibir a un nuevo compañero como Pierre Gasly en lugar de tener al bicampeón: "Obviamente, es muy pronto, pero en cierto modo, mi trabajo no cambia, sigo con mi grupo de gente, con mis ingenieros, aunque algunos también han ido al lado del garaje de Pierre [Gasly]. Cuando estamos haciendo un día de simulador, compartimos la información".

"Somos uno en el simulador, no dos. Así que, en cierta manera para mí sigue siendo lo mismo, es importante centrarme en mí mismo e intentar arreglar los pequeños detalles que creemos que se pueden mejorar", explicó el francés. "Es pronto y, de momento, no puedo decir muchas diferencias".

El piloto de Alpine no espera poder celebrar victorias en la temporada 2023, aunque apela al famoso caso de Brawn GP en el 2009, quienes ganaron de manera inesperada los dos títulos mundiales con Rubens Barrichello y Jenson Button: "Siendo realistas, no creo que nos lo hayamos propuesto. Obviamente, si ponemos el coche en Bahrein, y rinde bien, podemos hablar después de esa carrera, pero por el momento, no creo que sea realista".

"Ya veremos, puede haber sorpresas en la Fórmula 1, lo hemos visto en el pasado, no esperábamos que el Brawn [GP] fuera un monoplaza ganador en 2009, así que ya veremos", concluyó Esteban Ocon antes del comienzo de un nuevo año en el Gran Circo, su sexto a tiempo completo.

