Los objetivos de McLaren F1: podios en 2024 y victorias en 2025

En el fin de semana que separa el Gran Premio de Gran Bretaña del Gran Premio de Hungría, que será la próxima cita del calendario de la Fórmula 1 en este 2023, el tema de conversación está siendo, con diferencia, la mejoría de McLaren gracias a su último paquete de novedades.

Se esperaba que las tan esperadas actualizaciones de Silverstone dieran sus frutos y pusiese remedio a las dificultades experimentadas por el MCL60 en la primera parte de la temporada. Sin embargo, nadie esperaba un paso adelante tan grande que permitiese a Lando Norris acabar segundo y demostrar que el McLaren fue sin duda el segundo coche más rápido en la última prueba.

De navegar por la zona media del pelotón, a encontrarse ocupando la segunda plaza del podio sólo por detrás del imbatible Max Verstappen. No obstante, siendo realistas, es bueno tener en cuenta que es poco probable que el MCL60 mantenga el mismo rendimiento en todo tipo de trazados.

De hecho, Lando Norris, tras su podio en Silverstone, aseguró que su coche tendría más dificultades en las curvas lentas (por ejemplo Hungría), un aspecto en el que parecen no haber encontrado todavía la forma de mejorar su ritmo.

Sin embargo, en el equipo de Woking parecen no estar demasiado preocupados al respecto y su director, Andrea Stella, aseguró que no cambiarán de planteamiento pase lo que pase el próximo finde en Hungaroring. Los objetivos para este año pueden cambiar, pero no los del futuro, tienen trazado un plan bien trazado centrado en 2024 y sobre todo 2025.

"Como he dicho, aunque los objetivos pueden ser un elemento de discusión, en realidad no cambian necesariamente nuestro enfoque", dijo Stella. "Nuestro enfoque siempre ha sido empujar todo lo que podamos en términos de desarrollo, pero con una lógica y una dirección, y luego ya veremos dónde acabamos".

"Una vez que empezamos a desarrollar el coche, vimos que el ritmo de desarrollo significaba que nuestra expectativa razonable era que al final de la temporada podríamos luchar con los cuatro equipos más rápidos. Eso era lo que pensábamos que era posible. Así que, en cierto modo, es sorprendente estar en estas condiciones, pero veremos cómo evoluciona la situación".

"Obviamente, nuestros objetivos son que McLaren pueda competir por podios en la próxima temporada. Y por victorias en la siguiente. Esa es la visión a largo plazo. Pero, como he dicho, nada de eso se basa en visiones o sueños, sino en los hechos. Ese es nuestro objetivo", dijo el director del equipo McLaren, Andrea Stella, para finalizar.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, seguido por Lando Norris, McLaren MCL60

